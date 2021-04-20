陸浩明被諷「40幾歲仲後生仔」　撐193做自己：我哋細細個都會錯

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-04-20 19:25

陸浩明（6號）今日（20/4）與馮盈盈出席「千萬求一路」活動，談起置業的話題，6號直言想在今年內買樓成家立室：「最緊要解決置業問題，我好傳統如果結婚就要有居所，租咗屋都十年八年，希望可以快啲上到車。」提及早前曾志偉批評ViuTV節目題材偏門，只能與J2比較，不可與大台相提並論，ERROR成員193（郭嘉駿）就反擊問：「J2係咩嚟？40幾歲仲做《#後生仔傾吓偈》嗰個？」躺槍的6號指自己絕對不介意：「好多謝有留意我哋節目。」馮盈盈補充道：「笑6號嘅年齡係每一集嘅opening tag，由麥明詩年代已經開始笑，係忠實觀眾先會get到。」

陸浩明（6號）與馮盈盈出席「千萬求一路」活動。 （劉智源攝）

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馮盈盈更替尷尬的6號解畫：「我都要多謝6號成日幫我哋打圓場，如果唔係節目都做唔到落去！我哋班後生KOL成日都口直心快，講錯嘢得罪人都唔知，全靠有呢位好豁達、唔介意我哋講錯嘢嘅前輩！有時節目爆得來唔好過火、大家又聽得舒服，係唔容易拿捏。」6號立刻落閘否認是前輩，又以節目的滅火筒自居：「當佢哋辣着火頭我就會出嚟救火。」

馮盈盈多謝6號幫《#後生仔傾吓偈》打圓場。 （劉智源攝）

談起193被指不尊重前輩，6號就回應道：「做呢行好多嘢都要跌跌碰碰，喺經驗中學習，我哋細細個以前都會錯，所以我覺得唔好畀框架自己，做返自己係最正！」

至於曾志偉指ViuTV節目偏門，僅能與J2比較，《#後生仔傾吓偈》作為J2的節目代表，馮盈盈就說：「我哋就係J2最偏門嘅節目， 搵我哋兩個做咪好偏門囉，討論嘅題目都好偏門！」如果兩者競爭有信心？6號就貫徹掌門人的打和風格：「我覺得唔使分輸贏，做到好嘅節目贏家就係觀眾。」

問到有否看友台以知己知彼，6號就立即推搪說：「我哋工作好忙，但好睇我哋都會睇，睇書睇新聞同財經多，不過真係冇乜時間。」馮盈盈就指最近在看《思考的法則》，繼而悟出：「未經證實嘅嘢唔代表錯唔代表唔啱，需要大家獨立思考，有時網上講嘅嘢唔一定係真。」

至於社交媒體追蹤人數在幾日間被193超越，6號（左一）大呼：「我啲Followers得好少，得嗰十幾萬，做乜攞我嚟比較？」 （劉智源攝）

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被問到是否認識友台組合MIRROR及ERROR，二人就異口同聲以浮誇語氣說：「梗係識！點會唔識啊？」6號說：「咩人紅我哋都會識，總之紅就識！唔止香港，外國都係！」馮盈盈補充道：「呢個圈有咩動態，我哋睇娛樂新聞都會認識到。」馮盈盈又歡迎跨台合作：「有任何嘅合作空間、工作機會我哋都歡迎。」

無綫大股東黎瑞剛近日接受訪問指要減少煮食節目，6號與肥媽主持的《食好啲食平啲》首當其衝，6號指工作如常：「冇乜受到影響，（收入？）今年有邊個Artist唔首當其衝、唔受影響？疫情關係大家收入都差好遠，其實唔緊要，肥媽每個星期都會喺網上自己繼續煮。」