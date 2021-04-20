《香港01》5周年慶典星光熠熠　娛樂公司高層現身撐場

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-20 20:45

今日（20/4）是《香港01》5周年慶典，會場內看到不少藝人的蹤影，包括王菀之（Ivana）、泳兒、陳家樂、歐陽偉豪（Ben sir）、港姐亞軍陳楨怡（Celina）和季軍郭柏妍（Rosita）等，場面星光熠熠。而現場娛樂公司高層雲集，例如邵氏兄弟國際影業有限公司執行董事樂易玲、電視廣播有限公司（TVB）副總經理（綜藝、音樂製作及節目）曾志偉、有線電視外事部顧問曾醒明等。

現場星光星光熠熠，到場藝人有陳家樂、衛詩雅、曾樂彤、泳兒等等。（陳順禎攝）

其中Ivana在典禮前接受訪問時表示，對日前結束的個人展覽念念不忘，談及早前在社交平台轉載男團MIRROR成員呂爵安（Edan）新歌《E先生 連環不幸事件》，她說自己被旋律深深吸引：「佢嘅鋼琴（獨奏）吸引到我，再聽落去覺得旋律寫得好好，亦都唱得好好。」

Ivana早前向歌迷分享《E先生 連環不幸事件》，大讚Edan唱功了得。（葉志明攝）

有到場的陳嘉寶（Anjaylia）說：「好得意呀今日嚟到個五周年，因為《香港01》係見證住我呢五周年，我記得我結婚、有小朋友、到重新出返嚟做嘢，01都係一路陪住我咁去做報道，我都有收藏起！」

陳嘉寶（Anjaylia）亦有到場。（葉志明攝）

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