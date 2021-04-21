陳楨怡不介意《大整蠱》被影到素顏大特寫：單眼皮係我嘅特色！

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-04-21 01:00

應屆香港小姐亞軍陳楨怡、季軍郭柏妍和友誼小姐鄺美璇周二（20日）出席《香港01五周年慶祝典禮》，三人均表示五年前的自己仍是素人，如今參選完港姐之後加入娛樂圈，見識更廣闊之餘，亦成長了很多。

應屆香港小姐亞軍陳楨怡（左二）、季軍郭柏妍（右一）和友誼小姐鄺美璇（左一）今日（20日）與樂易玲（右二）出席《香港01五周年慶祝典禮》。（葉志明攝）

（左起）郭柏妍、陳楨怡及鄺美璇均表示參選完港姐之後加入娛樂圈，見識更廣闊之餘，亦成長了很多。（葉志明攝）

郭柏妍表示最近接拍了幾部劇集，並希望之後可以有更多機會拍綜藝節目，或者擔任主持的工作；陳楨怡則期望自己可以成為一個全方位的藝人：「我覺得唔急嘅，因為現階段都係要好好裝備自己，等機會嚟到可以好好把握。」

陳楨怡（右一）坦言很開心可以參加《大整蠱》這個大型綜藝節目。（葉志明攝）

陳楨怡在昨晚播出的《大整蠱》中扮病整蠱林盛斌的表現令人喜出望外，似乎有意向綜藝發展，她笑言沒想到自己演技都不錯：「其實我都係去到先知道要扮病，好多現場嘅人都唔知道係prank（惡作劇），仲以為我真係唔舒服叫我去醫療室，大家都畀我呃咗我都覺得好開心，第一次參與咁大型、咁開心嘅綜藝節目！」

陳楨怡在《大整蠱》中扮病整蠱林盛斌。（TVB影片截圖）

節目中亦有影到陳楨怡的素顏大頭鏡頭，不過她大方表示一點也不介意：「唔介意，我都素顏咗好多次喇出鏡，其實我都慣咗喇。我自己本身單眼皮，呢個都係我嘅特色，所以都係做番自己，開心就ok！」

陳楨怡坦言不介意素顏被公開，亦表示單眼皮是自己的個人特色。（TVB影片截圖）

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