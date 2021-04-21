無綫ViuTV大戰冇開電視份　妹頭、嚴崇天力撐：我哋都好有競爭性

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-04-21 15:15

一眾開電視藝員盧頌恩（妹頭）、鄺芷凡（Omi）、嚴崇天、黃芳雯（Paula）、李麗珊、霍嘉恩及連佳麗昨日（20日）出席《香港01五周年慶祝典禮》，妹頭笑言這五年裏變得更加成熟，亦開了兩間按摩店加入成為老闆娘行列；嚴崇天亦與妹頭一樣做了老闆，不但開了兩間公司，更出了一本小說奪，現時亦正努力繼續再推出寫作作品。

（左起）霍嘉恩、李麗珊、連佳麗、盧頌恩（妹頭）、鄺芷凡（Omi）、黃芳雯（Paula）及嚴崇天昨日（20日）出席《香港01五周年慶祝典禮》。（葉志明攝）

近來TVB和ViuTV掀起的電視大戰成為全城熱話，藝人們的連番唇槍舌劍更成為不少人茶餘飯後的話題，但這場電視大戰卻沒有開電視的參與，會否感到可惜？妹頭直言覺得開電視並沒有落後太多：「電視大戰？我哋加入咗㗎喇！我哋都係參賽者之一嚟㗎，其實我哋都好有競爭性，大家睇番數據就知！」嚴崇天亦以林作和鍾培生打拳作例子：「對手其實可以自己揀，所謂嘅打唔打交係點，最緊要係你最後嘅得着、同你想要啲咩，我覺得其實我哋係唔上台都贏！」

妹頭直言覺得開電視並沒有落後太多，而且非常有競爭性。（陳順禎攝）

鄺芷凡表示其實電視大戰僅屬良性競爭：「唔一定要打交嘅！大家一齊努力參與、努力做好呢個媒體平台，唔需要話去到上場打交，大家做好自己本分都係好開心嘅！」李麗珊笑言如果有看數據就知道開電視並不輸蝕，而且很多節目都很受歡迎，黃芳雯表示最近要做好本分：「同埋唔使成日打口水戰㗎，最緊要做自己、實幹！」

鄺芷凡表示其實電視大戰僅屬良性競爭，應該各自做好自己的本分。（葉志明攝）

黃芳雯認為電視大戰不需要經常打口水戰。（葉志明攝）