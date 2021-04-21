大整蠱｜農夫惡搞《姊妹淘》主持　吳若希崩壞樣最好睇

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-04-21 18:45

近來TVB J2台播出的《大整蠱》後，不少網友都覺得相當有趣，比起原本在TVB黃金時段播出的綜藝節目還要好笑。農夫節目中整蠱了不少藝人，big big channel昨天（20日）在YouTube上載了農夫在更衣室惡搞一眾女藝人的影片。

用保鮮紙整蠱女藝人。（YouTube）

農夫在節目中準備了保鮮紙，在女藝人換衣服的更衣室打開保鮮紙，然後等待她們出來撞上保鮮紙，望能看見她們醜態，當然還準備了假的蟑螂，希望嚇得她們花容失色。而農夫這次的整蠱對象是《姊妹淘》的主持們，包括：孫慧雪、蔡嘉欣、陳詩欣，不過除了孫慧雪受到了驚嚇撞上保鮮紙，其餘二人都沒有太大的反應。

當然農夫並不只有整蠱她們三人，還有吳若希（Jinny）和王君馨（Grace），Jinny應該是五人當中，盡顯醜態的一位女藝人，Jinny在撞上保鮮紙的一刻嘩了一聲，然後嚇得頭髮也亂了，Jinny用她高八度的聲音說：「咩事，發生咩事，行開呀你兩個，估到你哋係冇好嘢，我係咪笑到溶妝。」另外Grace聽到有蟑螂變跑出更衣室，撞上保鮮紙後更差點站不穩，Grace看見是農夫二人後，忍不住出手打他們，C君補了一句，「係妳老公叫我咁做」，影片在YouTube放在一天後，接近兩萬點擊率，網友都覺得很好笑，留言寫道：「吳若希你比保鮮紙撞到好搞笑」、「王君馨保鮮紙撞到好似跳舞呀」。

兩個真係好抵死。（YouTube）

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