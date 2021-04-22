簡慕華為《大叔的愛》回流　ViuTV配套完勝無綫：佢哋好照顧演員

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-04-22 07:00

簡慕華2017年離巢後定居加拿大，至年初以ViuTV新劇《大叔的愛》回歸幕前。(劉智源攝)

曾在不少無綫劇集《火舞黃沙》、《烈火雄心3》、《金枝慾孽貳》做配角嘅簡慕華，演技早已得到大眾認同。但她在2017年離巢時曾表示「覺得自己停了太久，TVB沒甚麼選擇權，希望外出學新事物，及選擇自己喜歡的角色。」

簡慕華被ViuTV誠意的打動，無懼隔離21日都要返港拍攝。(劉智源攝)

婚後簡慕華隨老公到加拿大生活並淡出幕前，但今年初，簡慕華以ViuTV劇集《大叔的愛》回歸幕前，今年她與黃德斌、MIRROR成員Edan、Anson Lo、Stanley拍攝海報時，透露當初在加拿大收到邀請時，明知回港拍攝要隔離21日都唔介意，全因ViuTV十分有誠意。「班底、合作演員全部都係我唔使考慮就即時答應，offer係滿意，但我又唔係好睇金錢，我會睇誠意同合作伙伴多啲。」

簡慕華在無綫17年，每次演出都令網友激讚。（網上圖片）

對於兩台的工作模式，簡慕華說：「我有時間去分析劇本，同埋有足夠時間休息，亦可是用最好狀態去做每一場戲，同埋佢哋好照顧演員，所以呢個劇係合作得好開心。」她又指幸好老公感遙距工作，所以能夠陪她回港，並笑言自己係「執到」。

無綫銳意改革，但簡慕華就話無時間欣賞。（資料圖片）

簡慕華表示將逗留至劇集宣傳完成才返加拿大，所以不排除會再接劇，但最緊要係開心同鍾意。「都有同舊同事見面，無論幕前幕後都有，睇下會唔會有機會合作。（舊公司有無搵你回巢？）又無喎，但舊同事有。」對於近期無綫大改革，搵來不少離巢藝人回歸，簡慕華就話因為無收到邀請所以唔會諗，問到有否欣賞新的綜藝節目，她說：「未得閒去睇，我想睇咗自己鍾意嗰啲先囉。」

簡慕華結婚一年多才在微博公布婚訊。

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