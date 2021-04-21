黃嘉雯被指介入連詩雅陳家樂戀情　無奈回應得啖笑：冇嘢要補充

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-04-21 23:00

陳家樂與連詩雅（Shiga）在去年被爆因為合作拍攝TVB旅遊節目《12個夏天》而撻着，兩人多次被撞見拍拖行街，更公然在社交平台打情罵俏，頻頻放閃。不過對於戀情的發展，Shiga同家樂都刻意避談，似乎是想努力保護愛苗。但早前有報道指家樂與前港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）因拍攝劇集《把關者們》而戲假情真，眼見緋聞愈傳愈烈，Carmaney就在IG Post相，疑似作出回應：「除左（咗）笑下，無（冇）野（嘢）要補充。#無（冇）咩事我返出去做野（嘢）先。」

陳家樂與前港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）因合作拍攝劇集《把關者們》而傳出緋聞。（視覺中國）

而家樂日前接受《香港01》訪問時亦有澄清：「呢個絕對係一個好天大嘅笑話！其實我都唔知點樣去解釋，如果一個明眼人、正常識得睇文字或者圖片自己去消化嘅人都應該知道呢啲係假新聞，報料嘅讀者真係虛構、生安白造，所以我真係唔係好想去因為呢啲咁無聊、虛構出嚟嘅事去回應。」他又表示自己與Carmaney除了工作關係之外一點也不熟，而且只是因工作而見過三次面左右。其實Carmaney曾多次在IG分享拍攝花絮，並透露拍攝過程好開心，但想不到首次拍劇就傳出緋聞，不少網民都戥她感到不值，希望大家多多關注Carmaney的演出！

Carmaney曾多次在IG分享拍攝花絮，並透露拍攝過程好開心，但想不到首次拍劇就傳出緋聞。（IG@carmaneysantiago）