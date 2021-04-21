東張西望｜陳敏兒回顧廖啟智出彩演藝生涯：每一刻都衝到最盡

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-04-21 21:15

喺今晚嘅《東張西望》中，播出陳敏兒的訪問片段，更有大量智叔與家中的生活照。（影片截圖）

廖啟智不敵癌魔於上月28日辭世，終年67歲。喺今晚(21日)播出嘅《東張西望》，有智叔嘅遺孀陳敏兒專訪片段，她提到智叔當年就算工作十分忙碌，但仍然接受浸大電影系邀請，係因為想幫一班年輕人圓夢：「佢好多時係唔會睇劇本收唔收得，只係好單純『你想發電影夢，好，我陪你跑呢一程』」

陳敏兒在訪問中表現堅強，但不難感受到其不捨之情。（影片截圖）

陳敏兒又提到智叔在84年到內地參演合拍劇後，完全剃光了頭。「佢話因為TVB監製要求內地演員剃光頭黏頭套，但香港演員唔使，廖啟智話我知佢心好唔舒服，點解香港演員有特權？但佢係一個唔多嘢講嘅人，一聲不響剃光了頭，大家一齊看齊、黏頭套。我聽完心係好感動，一個唔以有特權而覺得好驕傲嘅人，並且視人人為平等，我心底係好佩服。」

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陳敏兒又提到智叔嘅工作量之多、涉獵範圍之廣係前無古人，後無來者，因為他拍過110部電視劇、 92部電影、21套舞台劇，演藝教學超過十年，演藝人生十分拼勁，每一刻都衝到最盡。「佢係全力以赴，做好人生每一個角色。作為演員，喺佢有病時，佢好牽掛，因為無辦法完成幾套戲，覺得好遺憾。作為爸爸，佢盡力養育兒子、供書教學，工作咁忙，但仍然抽好多時間去陪伴孩子成長，有好多親子時間。作為丈夫，佢喺病房時，佢時時捉住手同我講『我好擔心你，我好唔放心你』係因為作為丈夫，佢好唔開心自己無辦法完成呢個責任直到最後。作為病人，佢係醫生口中A+病人，每日完成打針食藥，作為妻子，我見到呢個生命，廖啟智，我以你為榮。」