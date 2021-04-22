律政強人｜周嘉洛零對白一樣交足戲　重溫十個TVB「閒角」足跡

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-04-22 01:14

由方中信、廖啟智、李佳芯、黃智雯以及張曦雯等主演的《律政強人》近日於翡翠台深宵時段重播，劇集中除了成功令李佳芯及張曦雯人氣急升之外，同時亦孕育了《萬千星輝頒奬典禮2019》「最佳男配角」得主周嘉洛。

周嘉洛得獎時入行僅4年，憑處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演金城安一角奪得「最佳男配角」。（梁碧玲攝）

周嘉洛是第28期藝員訓練班的畢業生，畢業之後周嘉洛正式出道，亦順理成章加入了TVB，主力拍劇。雖然周嘉洛入行初期主要都是在劇集中飾演「閒角」，例如路人、食客、古惑仔、警員等，幾乎只得數秒鏡頭，對白欠奉，但周嘉洛卻非常珍惜演出的機會，經常都令觀眾留下深刻印象。而在《律政強人》中，周嘉洛則飾演一名負責落口供的警只，全程只是低頭寫字，偶爾抬頭望望坐對面的鍾景輝，然而鏡頭不多、沒有對白的他依然非常認真專注，表情上交足戲，一點都唔馬虎。

周嘉洛坐在一邊，默不作聲。（截圖）

直至2017年，周嘉洛參演處境劇集《愛‧回家之開心速遞》金城安一角後人氣急升，其「廢青」的形象深入民心，大受觀眾歡迎，而此角更成功助他在《萬千星輝頒奬典禮2019》拿下「最佳男配角」。而周嘉洛的粉絲亦非常有心，特意翻查了他以前在TVB劇集中演「閒角」的片段，並輯錄後於網上公開，可見周嘉洛在「閒角」的表演亦落足心機，當中《降魔的》中，飾演「派毒」古惑仔的他更向馬國明怒吼，氣勢絕不比馬明弱！

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