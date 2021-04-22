目擊超自然︱墨西哥男被鬼纏足幾十年　每次搬屋都有人離奇死亡？

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-04-22 21:00

相信大家都聽過不少靈異或撞鬼事件，大部分遇上怨靈或鬼魂只要做法事基本上都能夠化解，可惜不是所有人都這麼幸運。日前在Netflix上架的紀錄片影集《目擊超自然：拉丁美洲篇》（Haunted: Latin America）中，就有當事人分享自細被惡鬼纏身的恐怖經歷，最恐怖的是時至今日每晚的02：59仍被惡鬼騷擾……

節目邀請到當事人來分享真實經歷及講述令人毛骨悚然的場景。（Netflix）

以真人真事為藍本的紀錄片影集《目擊超自然》（Haunted）在2018年上架後引起劇迷討論後，Netflix再於今年4月初推出共5集的《目擊超自然：拉丁美洲篇》，邀請到當事人來分享真實經歷及講述令人毛骨悚然的場景。墨西哥男Diego在其中一集分享了自細搬到新屋後就開始撞鬼的經歷，更搞到失眠失足一年多，日常生活受到嚴重影響。

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Diego在節目分享了被惡鬼纏身幾十年的恐怖經歷。（電視畫面）

Diego透露小時候居住在墨西哥市的一間公寓，有天在上學前遇上住在樓上的鄰居跳樓自殺身亡。幾年後Diego一家搬入該鄰居的單位後，開始被惡鬼纏身，不時感覺到有人盯着自己，更聽到腳步聲。後來獨自在房間看電視時，電視不斷轉台，然後感覺到有東西爬到上隔床，然後爬到他的床上將被子扯走。由於惡鬼每晚都會騷擾Diego，導致他患上罹夜驚症，幸運的話可以睡到兩小時，有時候則完全無法入睡：「連續一年失眠，架上時時處於恐懼，令我消瘦憔悴，看起來像僵屍一樣。」

十年後，Deigo跟患癌的父親搬到去新的公寓，本來以為事情會告一段落，竟然是另一惡夢的開始。兩人搬到新居的那天，竟發現居住在樓下的鄰居離奇死亡。過了沒多久，每晚凌晨2時59分都有「人」拍門，其後更由按門鈴去到拍打Diego的房門，令他每晚都睡不着。

每晚凌晨2時59分都有「人」拍門。（電視畫面）

在同一時間，Diego的女友Natalia跟愛犬搬進了公寓。每次Natalia獨自在家中的時候都會遇上靈異事件，最恐怖的是當她洗澡後，竟然目擊梳子在半空瘋狂轉圈，更在廁所看到奇怪的腳印，由於事情太過恐怖，兩人決定尋求牧師的協助，在全屋塗上用聖油及聖水畫的十字架。雖然情況好轉了一陣子，但惡鬼又再次來襲，更向兩人露出真身，至今仍身處永不結束的惡夢之中……