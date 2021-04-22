姜濤變壞了　嘟嘴斜望Polly胸部再鉗實阿Dee「佢冇象㗎」

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-04-22 17:05

遊戲一開始時，姜濤仲係呆呆哋。（影片截圖）

昨晚播出一集嘅《考有Feel》，有姜濤與江𤒹生（Anson Kong）及邱士縉（Stanley）對戰193、阿Dee及羅沛琪（Pinky），被隊友以「老鼠屎」形容嘅姜濤喺玩「究竟聽咗乜」時，由於完全未瞓醒，激到Stanley大叫「你講下嘢得唔得呀？」之後輪到姜濤以聲音示範「微波爐」時，由於佢只係發出「de de」聲，搞到AK都忍唔住問「你個關鍵去咗邊?」

「食奶嘴」呢三個字令姜濤變壞了。(影片截圖)

+ 7 + 7 + 7

身為主持嘅小儀偏心偏出面，提示「有叮架喎」才令姜濤恍然大悟，其後姜濤又要以聲音做出「食奶嘴」比隊友估，他最先嘟起嘴，令AK以為他在扮可愛。小儀等人叫姜濤扮用家時，佢多次望向身旁劉若寶（Polly）嘅胸口，搞到阿Dee及193等人拍爛手掌，而當AK與Stanley嗌出「食奶嘴」後，姜濤興奮得拍手狂跳，小儀對於向來乖乖仔感覺嘅姜濤做出以上舉動十分錯愕，並謂：「頭先見證姜B成魔之路，佢咁壞係因為呢個遊戲而開始。」眼見全場人喪笑，姜濤亦掩嘴低頭狂笑。

姜濤對阿Dee有非常濃厚嘅愛意。（影片截圖）

之後到「瘋狂追聲族」時，姜濤出場前已經表明「Dee哥交比」，到正式比賽時，完全將阿Dee當成目標，出動鉸剪腳將阿Dee鉗實，之後咬實大笨象，連阿Dee都忍唔住「痴線仔」又提議「一陣玩多鋪」。到決勝局時，姜濤再次鉗實阿Dee唔放，並大叫「阿Dee冇象㗎」。比賽時間結束後，姜濤與阿Dee喺角落再次失控，在地上扭在一團對打，阿Dee大叫：「我喺陸地遇溺呀！」非常好笑。