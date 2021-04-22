乘風破浪的姐姐2 容祖兒戰勝內地真人騷潛規則　澎湃實力不限地域

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-04-22 21:30

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》圓滿落幕，樂壇天后容祖兒成功組團，打破港星北上拍攝真人騷陪跑定律，無懼佔有主場之利的那英，而在賽制下姐姐們互相評分，祖兒憑著唱功舞技，加上人緣甚佳，終於獲得肯定，基本上能跟祖兒一組比賽，已能增加入團的機率，心水清的觀眾，不難發現節目組刻意安排了有利條件給內地女星，祖兒最終能成功組團，殊不容易。

祖兒去到邊都係樂壇天后，實力無容置疑。（容祖兒微博）

《姐姐2》由今年1月播出，本地代表容祖兒和張栢芝已經成為節目焦點，認為她們一個是樂壇天后，精湛唱功無可挑剔，後者是顏值擔當，靚足多年，但在內地真人騷不成文規定下，港星收了酬勞比賽，結果只是陪跑，像上一季《姐姐》，表現出色的陳松伶、鍾麗緹、鄭希怡，最終也未能打入7強成團。但今季的容祖兒卻是披荊斬棘，一路過關斬將，更有別於上一季姐姐的是非不斷，祖兒憑實力差不多由頭贏到尾，令節目組措手不及。

+ 7 + 7 + 7

其實論是非話題，張栢芝是謝霆鋒前妻，那英則是王菲好友，兩位姐姐碰頭當然會滲出火藥味，吸睛度爆燈。反觀祖兒沒有炒作新聞，默默耕耘，甚至負傷上陣，每一場小考和公演，也是拼盡全力，成績有目共睹，誠然祖兒擔任隊長時，在小考時也試過低分數，但祖兒很快已能調節心態，以不甘的心情重新出發，向那英組挑戰，獲得內地觀眾對她另眼相看，為她最終的網民投票環節，爭取到不少票數。

祖兒跟其他姐姐賽後成為好姊妹。（容祖兒微博）

節目賽制向內地女星傾斜，在成團夜的一對一決戰，那英、呂一、李菲兒、周筆暢、吉克雋逸以及楊鈺瑩均可以單人表演，但香港的容祖兒和台灣的楊丞琳卻只能團體表演，最終那英和周筆暢獲得網民投票第一、二位，雖然如此，祖兒實力亦受到肯定，以第4名入圍，成為X-SISTER成員，而炒作多過實際表現的栢芝，最終順理成章被叮走，未能跟祖兒一起組團。