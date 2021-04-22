呂爵安Edan無意拍攝《E先生》走女版　林家熙否認私有化吳家忻

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-04-22 19:15

呂爵安（Edan@MIRROR）、林家熙（Locker），譚旻萱（Mandy）今日（22/4）出席新錶試戴活動，繼《E先生連環不幸事件》MV後，事隔三個月他們再次合體均表現興奮，Edan接受《香港01》訪問時說：「今次重聚好開心，有返嗰日拍MV嘅感覺，都隔咗成三個月。」

呂爵安（Edan@MIRROR）、林家熙（Locker），譚旻萱（Mandy）今日（22/4）出席新錶試戴活動，繼《E先生連環不幸事件》MV後，事隔三個月他們再次合體工作。（梁碧玲攝）

《E先生連環不幸事件》MV觀看次數至今累積270萬，三位表示從未預料過有如此好成績，Locker表示非常喜歡MV成品：「MV之前都拍過唔少，今次現場氣氛好好，拍出嚟嘅作品我好鍾意，估唔到咁快一百萬，以為都差唔多，估唔到上二百，呢個MV真係黐線。」Mandy直言想像不到二百萬是什麼概念，Edan坦言今次的合作是緣份：「搵男、女主角冇特別Casting，純粹識Locker就叫佢幫手拍，導演見到佢（Mandy）幾好就問佢，見咗一次面就Ok。最初首歌未錄好，嗰時唔敢畀佢哋聽，因為覺得唔好聽，完全冇諗過有咁樣成績。」

網民非常喜愛Edan和Locker在MV中的感情線，更特意剪輯「走女」版本，Edan大讚搞笑兼剪接得很好。（梁碧玲攝）

網民非常喜愛Edan和Locker在MV中的感情線，更特意剪輯「走女」版本，Edan大讚搞笑兼剪接得很好：「『走女』版好好笑，剪得好好。我哋又冇諗過齋拍一個我同你（Locker），又覺得唔需要特登拍一個，反而期待有其他方面合作，呢個組合未必要stick to《E先生》呢件事，跳出嚟玩都好。」

最近有傳Locker與《YOLO的練習曲》女神吳家忻（Jeannie）拍拖，他接受訪問時否認有關傳聞，不過坦言雙方了解中，相處舒服而且有發展空間。