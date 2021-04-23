律政強人｜何廣沛背電話紙只係小兒科　唐詩詠「記憶宮殿」最誇張

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-04-23 00:00

近日在翡翠台深宵時段重播的律政強人經已步入尾聲，除了一眾主角大鬥法之外，配角們的故事亦愈來愈清晰，當中何廣沛以及張曦雯這一對，更加被觀眾視為劇中，方中信以外的「顏值擔當」！

張曦雯與何廣沛表現亮眼。（截圖）

而劇集中，何廣沛是飾演一名超強記憶力的「天才律師」，其中一場戲他一口氣說出接近10宗成功索償的案例，令廖啟智括目雙看。不過何廣沛在當年接受訪問時曾經提過，他為準備此場戲份時非常吃力：「呢場戲嘅對白係有兩、三頁紙嘅Solo（獨腳戲），仲要係好多年份、資料性嘅嘢，仲要對手戲係廖啟智。所以我由嗰一刻（收到劇本之後）開始，基本上我每一日都會睇返呢場戲，令我可以任何時間都背到出嚟，嗰兩、三個星期我每晚都會背一次。」

重溫何廣沛最深刻嘅一場戲：

+ 12 + 12 + 12

而何廣沛最強的記憶表現，是他在事後被同事考背電話表，刻中的廣沛只用了20秒左右，就成功背熟一張列有125名同事人名以及電話號碼，令張曦雯非常崇拜。

其實在TVB劇集宇宙中，不時就會出現一些「記憶強人」，而且運用記憶力的途徑不盡相同。而最知名的一定是《賭場風雲》中黃宗澤，他將超強記憶力應用於賭場上，由於他記得所有啤牌以及麻雀的次序，所以在賭枱上幾乎逢賭必贏，不過卻被歐陽震華一招蓋布洗牌將之破功。而最強記憶力的角色，定非唐詩詠莫屬！

點擊睇吓TVB劇集宇宙中5位「記憶強人」：

+ 22 + 22 + 22

同場加映：律政強人｜周嘉洛零對白一樣交足戲 重溫十個TVB「閒角」足迹

重溫周嘉洛的10個「閒角」足迹：