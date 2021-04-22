夏永康周興哲聯乘作品進軍NFT 最後以超過20萬成交

撰文： 林通賢 最後更新日期： 2021-04-22 21:15

周興哲對於今次NFT成績非常高興。

香港著名攝影師夏永康(Wing Shya)及華語流行音樂知名歌手周興哲(Eric Chou)共同創作的NFT加密音樂影像系列 《CHAOS+ 》首件推出作品《＋E1》日前在 NFT 平台 「OpenSea」 以 13.32 以太幣（ETH） 高價成交，約相等於 28129 美金，成績令人鼓舞。 主理這次競拍的光尚文化表示是次競拍結果反映市場對共同創作的 NFT 有信心，未來將致力推動各創作界別合作，帶來更多革新作品，探索藝術市場的更多潛在可能。大家都非常期待兩位之後的作品。

夏永康的作品，藝術成份高令人期待。

夏永康透露與周興哲的《CHAOS+ 》只是一個開始：「 NFT的出現令數碼藝作品有了身份證明，其擁有權變得被難以侵犯或複製，令創作者和收藏家都得到保障。受今次競拍結果鼓舞，未來可能與其他創作人有更多相關合作。」《CHAOS》暫定於五月尾至六月舉行新書發佈會，正探討將《CHAO+》NFT 作品製成實體展覽的可能性，詳情容後發布。

周興哲亦表示今次與夏永康 NFT合作啟發他發掘更多不同的藝術創作的可能性，不排除會有更多NFT作品，希望發掘與舞台結合的可能性，「十分感謝大家支持我跟夏老師的NFT作品，這次由創作到完成競拍的經歷，讓我上了寶貴的一課，思考怎樣令流行音樂多走一步。」