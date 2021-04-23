BTS防彈少年團傳2022年全員入伍　提前錄專輯縮短空白期至一年

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-04-23 15:30

K-Pop男團最怕面對入伍，雖然兵役法改制後兵期縮到一年半，但空白期始終仍是藝人及粉絲最擔心的部分。近日就有傳紅爆全球的BTS防彈少年團計劃於2022年全員同時入伍，盡量把空白期縮短至一年。

BTS防彈少年團的入伍計劃，於一投資證券公司資料中被透露。當中提及組合預計於2022年中左右同時入伍，入伍前成員將提前錄製專輯，把實際空白期縮短至一年，並講到同公司SEVENTEEN、GFRIEND和TXT等藝人亦會幫忙填補空白期。

韓國一投資證券公司資料中透露BTS防彈少年團計劃於2022年中同時入伍。（FB/@idolissue）

大哥Jin兵役限期在即，但他早已表示接到通知的話會積極入伍。（FB/@bangtan.official）

由於早前BTS防彈少年團曾獲頒花冠文化勳章，讚揚他們在韓流上功勞。如獲文化體育觀光部長官推薦的話，大哥Jin將有機會可延至2022年入伍，時間與投資資料所提及吻合，因而備受粉絲關注。可是所屬公司HYBE（前名：Big Hit娛樂）則表示除了藝人親自提及有關兵役問題外，沒有其他立場。

不過BTS防彈少年團公司未有確認消息。（FB/@bangtan.official）

+ 6 + 6 + 6

同場加映：外國粉絲票選2021最帥韓國男偶像 ASTRO車銀優竟然五甲不入