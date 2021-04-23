Mindhunter｜大衛芬查與Netflix簽4年合約　傳有機會開拍第三季

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-04-23 18:00

由知名導演大衛芬查（David Fincher）監製兼執導的懸疑劇《破案神探》（Mindhunter）至今兩季都獲得極佳口碑，獲劇迷封為神劇。可惜去年有消息指因導演檔期爆滿而無限期擱置，令大批劇迷大感痛心。不過日前傳出Netflix正跟大衛芬查重新計畫開拍第三季的好消息。

其實去年初，劇中的三位主角Jonathan Groff、Holt McCallany及Anna Torv均暫時無須再跟從劇集合約，但沒有取消劇集。當時官方解釋大衛芬查忙於執導《曼克》（Mank）及製作《愛x死x機器人》（Love Death and Robots）第二季，因此擱置了《破案神探》的製作。

《Mindhunter》有機會重啟拍攝計畫。（Netflix圖片）

根據《Small Screen》報道，雖然大衛芬查曾表示拍攝《破案神探》的成本很高，但如今《曼克》已推出，《愛x死x機器人》第二季亦即將於下月上架，在Netflix跟大衛芬查討論推出第三季的可能性時，態度顯然比去年積極得多。消息指大衛芬查自多年前與Netflix合作拍攝《紙牌屋》（House of Cards）後，一直保持友好關係，去年底更跟Netflix簽了4年合約。另外，有指Netflix跟大衛芬查將開拍懸疑電影《The Killer》，傳男主角將會由ichael Fassbender擔任。