律政強人︱張曦雯惡補演技後奪獎　戲劇老師極猛料曾教奧斯卡影帝

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-04-24 00:00

無綫（TVB）《律政強人》（2016）最近在翡翠台深宵時段重播，劇集除了兩大好戲之人──飾演「KC」的廖啟智和飾演「張強」的方中信，亦有不少演員值得一提，當中包括當時首次拍劇張曦雯。張曦雯在劇中飾演事務律師「潘希文／Libby」，由於角色性格單純，又不時大騷長腿，所以深得觀眾喜愛。

張曦雯、黃智雯以及李佳芯是《律政強人》三大女神。（劇照）

不過，張曦雯未有因此自滿，更自知演技有待改進，所以2019年時便向公司請假去美國進修演技：「到洛杉磯逗留一個月，跟一個老師學做戲，這個老師是我託在荷李活做演員的朋友介紹，在行內很有名的，之前我在TVB都是一邊做一邊學，沒有受過正統的訓練，所以想趁這個機會正式學一些演戲理論，希望對之後做戲有幫助。」而同年她便在《萬千星輝頒獎典禮2019》「飛躍進步女藝員」獎項。

律政強人｜張曦雯首次拍劇勁搶鏡 主持經驗係成敗關鍵？

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原來教張曦雯演技的師傅大有來頭，她便是鼎鼎大名的Marjorie Ballentine。Marjorie Ballentine是美國傳奇演員兼戲劇導師Stella Adler的高足，曾經指導不少荷里活明星，當中更包括奧斯卡影帝加利奧文（Gary Oldman），而加利奧利亦大讚過Marjorie Ballentine使其演技更上一層樓：「Marjorie幫咗我好多，幫我重新撻着對做戲嘅熱情，佢真誠、有智慧、有洞見亦好親切，同Adler非常相似。」

張曦雯曾在IG曬出與Marjorie Ballentine的合照，更留言說：「呢次有好多挑戰，令我獲益良多，感謝各位老師同同學，令我成長不少。」（Instagram/@kelllycheung）