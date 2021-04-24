專訪︱柳應廷神秘獻唱《樂壇已死》　誓悍衛廣東歌樂壇：敲響革命

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-04-24 12:00

訪問當日，《香港01》是柳應廷（Jer）接受的第八間傳媒專訪。當阿Jer聽到工作人員說「最後一間喇」，原本聲沙沙的他頓時充滿電，大叫一聲後再精神奕奕回答記者提問。還記得大半年前，與阿Jer推出《迴光物語》時做的專訪相比，如今的他多了一份自信以及對鏡頭的自如。 由網民的「乜水論」到勇奪叱咤男新人金獎和Chill Club年度新人，他一直以實力及作品說話。來到2021年，阿Jer推出「重生」三部曲的第一部《狂人日記》，風格突破亦令樂迷認識瘋狂的柳應廷之外，他最開心可以將非主流曲風帶到香港樂壇：「係好瘋狂嘅事，花姐話係好唔Commercial，但又好似擴闊咗大家耳仔。」 撰文：陳芷穎| 攝影：葉志明

由網民的「乜水論」到勇奪叱咤男新人金獎和Chill Club年度新人，阿Jer一直以實力及作品說話。（葉志明攝）

辭去記者一職再參加《全民造星》 阿Jer：有今生冇來世

阿Jer在新歌《狂人日記》MV中「壞過應廷」，扮演沉醉在煙、酒、毒之中的搖滾歌手，作為偶像不惜挑戰影像尺度，貫徹「狂」的主題及宿命。提到人生中做過最瘋狂的事，阿Jer說當初辭去記者一職再參加《全民造星》，大概就是「有今生冇來世」的選擇：「最瘋狂係當初辭職唔做記者，參加《全民造星》第一Round俾人Foul咗，之後復活賽可以玩到最尾20強，入MIRROR再出自己歌。種種經歷都好瘋狂，問我會唔會做多次呢個選擇，我諗未必會。香港玩音樂追求夢想係好奢侈嘅事，呢個決定係有今生，冇來世。」花姐早前接受陳志雲訪問時透露，阿Jer在首輪比賽被Foul時爆喊並跟她說：「我要將夢想放低，面對現實！」此話一出，花姐亦忍不住爆喊並開始反思，節目可能只有幾點收視卻摧毀很多參賽者的夢想，難怪阿Jer回想起當初辭職追夢一事依然感受至深。

鏡頭前的阿Jer總是斯文安靜，《狂人日記》就是將他內心瘋狂一面呈現在觀眾眼前。縱然《狂人日記》不是走主流歌曲風格，不過他卻渴望可以擴闊聽眾的眼界：「呢首歌似我平時性格，係大家未必接觸到嘅我。我係一個好陌生嘅人，陌生人面前係好安靜嘅阿Jer，好熟嘅人就可以做好瘋狂嘅阿Jer。今年可以將新曲風帶嚟廣東歌樂壇，都係一件好瘋狂嘅事，花姐話係一首好唔Commercial嘅歌，但又好似擴闊咗大家耳仔、眼光。」

柳應廷《狂人日記》MV打破偶像尺度 導演Sheng：放眼世界好小事

鏡頭前的阿Jer總是斯文安靜，《狂人日記》就是將他內心瘋狂一面呈現在觀眾眼前。（葉志明攝）

奪「叱咤生力軍金獎」有壓力：擔心大家覺得我唔配

在年頭的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中，阿Jer勇奪「生力軍」金獎，他坦言獎項為他增添信心同時帶來壓力：「喺舞台上嘅信心係大咗，同時間都有壓力，出歌之前會諗，擔心大家聽完之後會唔會覺得『阿Jer唔配拎呢個獎』。我叫做唔理外間鍾唔鍾意呢首歌（《狂人日記》）底下就做咗呢首歌，都係一件幾黐線嘅事。」

由參加《全民造星》時的素人，搖身一變成為當紅偶像男團MIRROR一員，阿Jer直言感覺奇妙，而最開心的是聽眾開始重新接受廣東歌：「由當初素人到而家成為歌手、外間所謂嘅偶像，好微妙所有嘢嚟得好快。上年出咗《樂壇已死》呢首歌，就掛咗個名銜畀我『阿Jer係新時代發起革命嘅人，令大家聽返廣東歌』。我開心大家接觸返廣東歌，但冇諗要做啲咩去改革樂壇，都係做我好鍾意嘅音樂帶畀大家聽。」

在年頭的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中，阿Jer勇奪「叱咤男新人」金獎，他坦言獎項為他增添信心同時帶來壓力。（葉志明攝）

由「乜水」到新人王 阿Jer高唱「香港歌手不會死」

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》後，「樂壇已死」引發更多討論，一眾年輕音樂人隨即組成「樂壇已死大合唱團」，用了僅僅12天完成錄製同名歌曲《樂壇已死》。雖然合唱團名單上沒有阿Jer的名字，不過心水清的樂迷一聽便認出他獨特的聲線，阿Jer解釋不是刻意以神秘嘉賓身份登場：「小克、吳林峰喺網上發起呢個運動，Carl叔叔（王雙駿）就覺得成個氛圍係我透過《叱咤頒獎禮》之後所發生，有人會話『你出咗歌但係你乜水』，佢哋Brainstorm from呢件事，覺得我有責任喺首歌最尾個位去唱出呢句歌詞，所以我好爽快應承咗。『神秘嘉賓』呢件事唔係我發起，係Carl叔叔發起，要唱『香港歌手不會死』呢句，要敲響革命、要聽廣東歌。」

MIRROR的出現成功令大眾重新關注香港樂壇，阿Jer希望樂迷可以將同等的關注度放到一班有心創作的音樂人身上：「令到大家留意多咗廣東歌真係好開心，今年好開心可以將啲好有心創作嘅音樂人帶畀大家睇到。MIRROR多人關注，都應該將同樣關注度畀一啲好有心嘅音樂人，我想幫佢哋打氣。」

MIRROR的出現成功令大眾重新關注香港樂壇，阿Jer希望樂迷可以將同等的關注度放到一班有心創作的音樂人身上。（葉志明攝）

借用MIRROR新歌《WARRIOR》歌詞，「浩浩蕩蕩迎來另一新世紀／越鬧越熱鬧是轉機／越靜默越寂寞難有驚喜」，他們都是從謾罵中一步一步成長再走到今天，猶如一班上戰場準備打仗的戰士。縱然受到抨擊、傷害，卻依然選擇走到最前成為前鋒，渴望將廣東歌帶到更遠，希望總有一天如姜濤所講「香港歌手可以成為亞洲第一」。

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