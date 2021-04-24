姜濤電車出沒慶祝22歲生日　收過最豪姜糖禮物竟然係一塊地皮

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-24 12:30

新一代人氣王偶像姜濤，本月30日22歲生日，他的一班粉絲「姜糖」當然已準備好怎樣為他賀壽。姜糖一向為追星不惜豪擲千金，日前就有姜糖特別為偶像購下電車車身廣告來慶祝他生日。昨日是這部「姜濤電車」首日出巡，電車車身上除了有姜濤的靚相外，還寫上「HAPPY BIRTHDAY」的生日字句。

姜B電車。(香港電車IG)

香港電車的IG和facebook專頁亦有出post表示：「Here we say I love B ~生日巡遊正式開始。嘩，係姜B呀 !!! 呢架咁有台型嘅「姜B電車」原來係由姜糖們用心籌備 ，好有愛呀！ 相信 @keung_show 見到必定會更用心彩排下個月嘅演唱會，同隊友落足全力演出回報大家 ，「未敢辜負各位的照顧」！大家記得捉緊呢幾個星期同姜B相遇打卡，集氣支持！」而這部「姜B電車」的遊走時間是由昨日起至5月13日。

姜濤成為新一代的偶像。（資料圖片）

姜糖向來為討偶像歡心，樂於花上心思時間甚至金錢，有財力雄厚的姜糖更會出動銀彈攻勢，每逢偶像生日，都會大灑金錢落廣告慶祝，動輒6位數字。年初姜濤勇奪商台「叱咤我最喜愛的男歌手獎」時，一班姜糖亦在銅鑼灣金百利商場落應援廣告。最誇張是有姜糖竟然送了一塊新西蘭地皮給偶像。姜濤曾在訪問中透露有日收到fans寄給他的一張證書，上網搜尋才發現是對方在新西蘭買了一塊地給他，代表他支持環保，塊地有他的名字，只要拿着該證書就可以進去。