律政強人︱楊瑞麟演失職醫生累BB夭折　現實勁有諗法曾向TVB說不

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-04-25 00:00

無綫（TVB）劇集《律政強人》（2016）最近在翡翠台深宵時段重播，劇集除了兩大主角──飾演「KC」的廖啟智和飾演「張強」的方中信，不少配角亦值得一提，當中包括在第25、26集出現，飾演「孫醫生」的楊瑞麟。劇中，楊瑞麟是姚瑩瑩的主治醫生，負責為對方接生，但他竟然在過程中因為感情糾紛而分神，搞到BB夭折，不過姚瑩瑩後來因為「方寧」黃智雯唆使所以放棄追究。

楊瑞麟在《律政強人》飾演一名失德醫生。

雖然楊瑞麟在劇中不稱職、不專業，但他在現實生活中卻是一名堅守原則的人。他1993年開始擔任《都市閒情》主持，到1997年，監製要求他主持一段有關風水的環節，但內容與他本身基督教信仰有所牴觸，所以拒絕出鏡，他之前接受傳媒訪問時說：「公司覺得我不聽話，就被雪藏了，之後久不久也有助導找我做些行來行去的角色。」後來他將重心放在演戲工作，更一度因為《巾幗梟雄3》、《愛．回家之八時入席》的角色彈起。

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至於演戲會否秉持同一準則，楊瑞麟接受傳訪問時直指演戲和主持有不同考慮：「作為一個演員，是進入那一個角色裡面，自己並不是那個角色，對我自己來說，寬度是可以很闊的，因為是演戲；而從主持的身份看，是第一身，我是以『楊瑞麟』的身份來做某件工作，我會較著重那件工作與我的信仰有沒有違背。」而最重要的是內心會否因為工作內容感到不舒服。

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