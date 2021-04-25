Celia K.轉型做KOL拍片介紹2,800呎豪宅　泳池係基本連戲院都有？

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-04-25 13:30

Celia K.依家係幸福人妻。（IG：celia1209）

現年34歲的郭玥彤（Celia K.）曾主演電影《一路向西》及《喜愛夜蒲3》，在2016年下嫁富商舊愛李冠鋒後，便淡出幕前，相父教子，早前更誕下第三名女兒。雖然Celia K.甚少在幕前演出，但是也無阻她繼續想出鏡的心，因此開始自學拍片，幾個月前開設YouTube Channel，希望能轉型成一名KOL。

介紹屋企豪宅。（YouTube）

Celia K.在IG不時都會發布一些限時動態，無意中會展示家中的豪宅環境，更有網友好奇她的家到底有多豪華，因此她便拍攝了一條home tour，滿足一眾網友的好奇心，她說：「由於好多朋友過往疫情期間又或者好多節日都見到喺我屋企開小型派對，佢哋都話咁好玩，所以今日有機會啦。」然後Celia K.便推開家中大門，為大家介紹面積2,800呎的豪宅。

囡囡係屋企花園玩。（YouTube）

首先影片中Celia K.介紹豪宅中有兒童水池，更有小型滑水梯裝備非常誇張，另外鞦韆、跳彈床、夾公仔機等已是屬於基本，聽起來這些都是小朋友的遊樂場，其後Celia K.說：「如果大人你覺得好悶嘅話，你可以有一個街場藍球架喺到。」另外Celia K.的後花園放置了不少「名車」，影片中足足看見放滿了十架以上，她說：「呢到有啲車啦，睇下咩年齡小朋友玩，好多朋友都會漏咗一至兩架車係到，然後我哋就會沒收咗。」

說到這裡Celia K.終於走入屋企，超大豪華客廳已讓人羨慕，原來屋企更有兒童天地，好讓能給女兒在這裡玩耍，「呢個係佢哋爸爸傑作，因為囡囡話疫情冇得去波波池，然後佢就整作呢個波波池畀個女。」屋企還有一個房間專讓朋友聚會，隨後Celia K.亦公開自己的睡房，主人房有極大空間，除了巨型雙人床之外，也放滿了與老公的甜蜜照片，亦放置了一個投射器，轉眼化成一間小型戲院，房間更充滿很多粉紅色元素，勁有少女心，她說：「呢啲都係我老公買，所有粉紅色都係佢買。」

點擊睇更多Celia K.家中豪宅照片！

+ 22 + 22 + 22

點擊睇其他Celia K.靚相！