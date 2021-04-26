新一代「財務女」網民四選一　歷屆代言人圈內發展如何？

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-04-26 08:00

「易借易還」這個廣告相信在香港人心中一定不陌生，而多年來擔任為此廣告擔任擔言人的模特兒都順利在娛樂圈闖出一片天，上一代的鄺潔楹更已經由寂寂無名的女模成為家傳戶曉的TVB花旦。近年真人騷盛行，這家財務公司亦不輸蝕舉辦選舉，交由網民一人一票投選出新一代「財務女神」，早前更在廣告中公開了四位候選財務女，其中一位更是早幾個月登上多次娛樂版面的話題人物。

「易借易還」這句廣告口號捧紅了不少人。（網上圖片）

鄺潔楹不做財務女之後，其實有段時間用動畫廣告來取代真人，直到近期有新搞作叫網民由四位候選人中挑選新一任「財務女神」，目前已經在新的廣告中公開了Angel、Carrie、Eunice和Kate四人的真實身份，齊齊穿上經典的藍色制服登場，吸睛度自然比之前多出四倍。

四位候選「財務女神」包括Kate、Angel、Carrie和Eunice。（影片截圖）

四位候選女神率先跑出的不得不提今年初被廣泛報道的Carrie（賴嘉賢），皆因她就是ERROR成員保錡爆出偷食張沛樂（沙律）事件中的正印女友，她亦憑此事件得到網民大力支持人氣急升，現時Instagram的粉絲人數多達5.1萬名。

Carrie因為曾經是保錡的前女友而為人所識。（資料圖片）

Carrie非常之日系！（Instagram：@carrie1030）

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另外，其實「財務女」由2004年開始崛起，初代的代言人Crystal當年憑着清純的外貌瘋靡不少少男的心，之後的財務女陳嘉寶、黎紀君、林婷和鄺潔楹都發展得不錯，拍該廣告可以說是她們成名的轉捩點。

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