伙記辦大事．短評二｜陳瀅馬德鐘感情發展自然　但主線停滯不前

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-04-26 21:30

無綫劇集《伙記辦大事》播到第10集，反應總算是不過不失。雖然劇集用了整整一個星期的情節介紹歐陽聰（歐陽震華飾）出場，顯得有點冗長，另一主角戴政君（馬德鐘飾）的篇幅更是少之又少，主線發展更是摸不着頭腦，令人直呼是「有伙記冇辦大事」，幸好第二周劇情終於回到正軌，漸漸拾回偵查破案劇的味道。

馬德鐘同歐陽震華仲未交手。（《伙記辦大事》截圖）

第二個星期終於「辦事」

第6-10集劇情就圍繞珠寶失竊傷人以及社團誤殺兩宗案件。第6-7集，由常笑（陳瀅飾）發現孔大威（陳嘉輝飾）「穿櫃通底」私自取用公司資金買股票起，到秦永熙（楊明飾）路檢孔大威，在車上發現失竊珠寶，中間歐陽聰和秦永熙介入調查破解真相，最後從蛛絲馬跡中推敲出牛丸（譚坤倫飾）就是犯人，整個流程都尚算是合理，亦不會牽強。劇情着重於查案上，總算是回歸了主線，「有返啲戲味」。

歐陽震華（飾歐陽聰）和萬綺雯（飾徐曦怡）以「歡喜冤家」身分出場，算是TVB慣用套路。（《伙記辦大事》截圖）

案件太「濕碎」欠緊張感

如果以偵查掛帥的話，總該有些可以讓觀眾動動腦筋，燃燒一下腦細胞的情節吧，不過《伙記辦大事》這10集的案件份量就略嫌太過「濕碎」，而且曲折位和推理環節也不夠，以破案劇的格局來評價的話，不算差也稱不上是精彩或者引人入勝，所以第二周劇情只是剛剛好合格。

第10集最後一幕，馬德鐘真係好型。（《伙記辦大事》截圖）

等足10集兩大「視帝」仲未交手

上篇劇評（伙記辦大事．短評一｜頭五集靠歐陽震華撐場 橋段欠新意成致命點）提及過，劇中兩大「視帝」歐陽震華和馬德鐘還未有交手甚至碰面，到了第二周問題依舊存在。到第10集為止，兩人之間就只剩下萬綺雯、陳瀅和楊明作為間接的關連人物。這亦是「死症」，始終兩人一日未交手，兩條主線就只會停滯不前，《伙記辦大事》予人的感覺仍然是《陀槍師姐》與《律政強人》兩套勉強拼在一起的劇集，還望第三周劇情能夠加快節奏，追回頭10集應有的進度。

案件推理尚算合理，沒什麼大bug位。（《伙記辦大事》截圖）

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感情線自然融入主線

值得一讚的是，《伙記辦大事》的感情線的處理也十分好，雖然上周鋪排馬德鐘與陳瀅相遇的情節略為「老土」，但今周就安排了陳瀅（飾常笑）的孻叔公陳嘉輝（飾孔大威）捲入珠寶失竊案為引子，以馬德鐘出手幫助，令陳瀅對他產好感，再慢慢培養出感情。整條感情線收在主線之中，自然又能推進劇情發展。