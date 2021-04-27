律政強人｜吳沚默激動揮刀「刻在」觀眾心底　真人其實係才女作家

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-04-27 00:00

近日在翡翠台深宵時段重播的劇集《律政強人》已進入尾聲，亦是劇中方中信以及廖啟智最終「決鬥」的時間，觀眾都非常期待！但正所謂「最美的鮮花，都需要綠葉襯托」，《律政強人》的一眾配角，甚至是閒角都表現亮眼，尤其劇集以類似「單元」式的透過事件去推進劇情，每個章節的「主人翁」更加要把握機會在鏡頭面前表現自己。而昨晚第26集中，空姐Jenny（吳沚默飾）因為被欺凌而控告航空公司，卻因為得不到航空公司道歉而精神失常，而且更一度失控揮刀劃傷張強（方中信飾），其演出令觀眾非常深刻。

吳沚默是無綫電視第26期藝員訓練班的畢業生，及後經王祖藍提攜，除了參演「老表系列」其中兩套之外，亦是整個「老表系列」的編劇之一，而吳沚默亦憑住《老表，你好hea！》「烏笄」一角打響名堂。

吳沚默飾演醜女角色「烏笄」，深受觀眾歡喜。（截圖）

其實吳沚默在入讀藝員訓練班之前，是香港浸會大學電影學院電影電視系的畢業生，在就學期間更已開始向報章投稿撰寫影評，亦有以自由身撰寫劇本。除此之外，吳沚默亦非常熱愛寫作，求學時更曾以散文作品《蘇涼年這女子》奪下「第三十八屆青年文學獎—散文高級組冠軍」（2011-2012）；以及憑小說作品《彼岸煙與花》奪得「第三十六屆青年文學獎—小說初級組季軍」。

睇睇吳沚默靚相：

+ 28 + 28 + 28

除此之外，吳沚默又曾經為報章和雜誌撰寫專欄，2018年所編寫網絡電影《顏值當鋪》曾入選亞太影展「評審獎」，2019年更曾經推出了長達11萬字的網絡連載小說《看見風暴的女孩》。而2020年，吳沚默推出了小說作品《風暴來的那一天》，又與夏雪合作推出散文集《布拉格廣場沒有許願池》，在文學界頗有名氣！

才女吳沚默！（IG@momong629）

同場加映：律政強人｜譚嘉儀邁向「千萬歌手」行列 清新英文歌有三部曲？

睇埋譚嘉儀靚相：