方力申最後一項泳壇紀錄被打破 笑言自己由飛魚變「游水仔」

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-04-27 12:30

當年方力申以「香港飛魚王子」之名加入娛樂圈，曾代表香港出戰奧運，擁有9項香港游泳紀錄，有2項紀錄200米背泳及400米個人混合四式21年來一直未被打破，要到2021年2項紀錄先後被後起之秀打破，小方都笑言自己依家係「游水仔」。

方力申係出名嘅飛魚王子，曾代表香港出戰奧運，擁有9項香港游泳紀錄。（IG：＠alexfongliksun）

繼今年3月，16歲「新一代小飛魚」衛恆恩於香港游泳奧運計時賽中，打破小方400米個人混合四式香港紀錄後，日前另一小將劉紹宇亦打破小方最後一項泳壇紀錄。劉紹宇於「第64屆體育節-香港長池游泳計時賽II」出戰200米背泳比賽時，以2分05秒07，打破小方當年游出的2分05秒47刷新香港紀錄。

16歲小將衛恆恩打破方力申保持21年嘅男子 400 米個人混合泳香港紀錄。（香港游泳業餘總會）

方力申喺IG表示：「由我保持超過二十年的兩項香港游泳記錄，今年在一個月內相繼被Peter Whittington及劉紹宇打破了。我聽說紹宇的游泳生涯不算順利，經歷過不少挫折，我這個「游水仔」覺得運動員的生涯其實和藝人的星途挺像的，有些人一炮長紅，有些人曇花一現，還有些人大器晚成。最好的例子，甄子丹先生，他45歲才有「葉問」，令他事業一飛沖天，蜚聲國際！但他的成功絕非僥倖，如果他當時沒有堅持，沒有目標，沒有夢想，那麼他還會飾演「葉問」嗎？所以「機會」一定是留給有準備的人！共勉之！」

方力申出POST恭賀劉紹宇打破游泳紀錄。（IG：＠alexfongliksun）