波波黃凱儀唔怕定型性感花瓶　內衣騷隨時Encore：最緊要效果健康

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-04-27 20:15

黃凱儀（波波）早前為內衣品牌行騷，吸引不少龍友到場拍攝，佢話唔介意之後再接同類型工作。（資料圖片）

《#後生仔傾吓偈》主持黃凱儀（波波）雖然擁有驕人身材，但就甚少派福利，直到上星期波波為行內衣騷而供獻出第一次，更將同場嘅「肥妹」李文潔（Liz​）、樂宜（Lokyii）及陳紫芊（Elsie）比下去。有指波波係因為喺4月時由big big channel藝人轉為無綫經理人合約藝人關係，身價同機會大增。不過波波接受《香港01》訪問時就表示當初加入無綫時，就已經係經理人約，一直都無變過:「則開始時係以綜藝為主，但接下來都想試下飲食類型嘅節目，因為咁可以呈現更多性格比觀眾睇到。」波波又謂近來確實開始接觸較多的劇集，並笑言希望可以演一些完全唔講道理嘅刁蠻角色。

對於被稱「志偉愛將」，波波表示：「應該都係志偉哥開玩笑，同埋喺公司每一個都咁重要。」

對於為內衣騷而獻出第一次行Cat-walk，波波坦言確實係大挑戰，但所謂唔試唔知咁行得，她覺得可以再Encore，呢個絕對係品牌嘅喜訊:「自己都少著比堅尼，但係未極限呢？我覺得試過今次內衣騷之後，同類型嘅Job都樂意去做，最緊要出來效果係健康。」波波又話除了身材之外，其實自己仲有好多優點，例如係溜冰、風水命理以及搞笑，問到她會否擔心被定型為性感花瓶，猶如當年嘅高海寧一樣，波波說：「都希望可以似高Ling咁又靚又叻、拍劇成功入屋。」

波波（左2)近日忙於拍攝《青春不要臉》。(資料圖片)

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