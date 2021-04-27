伙記辦大事｜歐陽震華最叻原來係查案？　做賭場經理都有偵探頭腦

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-04-27 21:15

由歐陽震華、馬德鐘、萬綺雯、陳瀅、楊明及賴慰玲等好戲之人主演的無綫劇集《伙記辦大事》的故事主要圍繞交通部意外調查組，而劇中扮演前G4成員、現任意外調查組總督察歐陽聰（歐陽震華飾）經常偵探上身，為交通意外的發生過程一一拆解和分析，看得觀眾津津樂道，簡直能夠媲美推理劇集。

睇睇歐陽震華在《伙記辦大事》中如何拆解交通意外的發生：

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雖然歐陽震華在《伙記辦大事》中有一種類似電影《大隻佬》中劉德華看到「因果」的技能，似乎有點太過「離地」，但事實上歐陽震華在過往的劇集角色中都經常飾演極富「偵探頭腦」的人物，即使不是擔任查案相關的職業。

例如，在《賭場風雲》中，任職賭場監控經理的歐陽震華曾透過觀察閉路電視而發現到一個「出千集團」的出千方式和關鍵，最後更成功搗破一宗出千案，化解了賭場的危機。而事實上，歐陽震華經常「踩過界」，無論是做律師還是法醫，都善用其偵探頭腦突破證據上的盲點，往往成為破案關鍵，不過最噁心的一次，都要算上《洗冤錄II》中，靠吃依附在屍體上的豬內碎而破案。

睇睇歐陽震華幾有偵探頭腦：

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