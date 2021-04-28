聲夢傳奇︱擲7位數建XR舞台創無限可能　仲可以重複使用極環保

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-04-28 11:11

每逢電視台舉辦歌唱比賽，總能夠製造熱潮，無論是當年的《全球華人新秀》、約10年前的《超級巨聲》、近幾年ViuTV的《全民造星》，以至近日由TVB舉辦的《聲夢傳奇》，網民總愛對參賽者評頭評足，在各大討論區議論紛紛。

與過往一樣，《聲夢傳奇》的討論主要圍繞歌手的唱功、外形，甚至是參賽者的性格和談吐，不過今次別樹一幟的地方，是《聲夢》的夢幻舞台，當中最出位的是第二集，冼靖峰獻唱《櫻花樹下》時，整個舞台變成了一棵超大型的櫻花樹，觀眾對此亦嘖嘖稱奇。

即睇《聲夢》舞台有幾勁：

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節目監製姜彥愷接受《香港01》訪問時表示，今次《聲夢傳奇》的舞台是採用 XR 延展實境技術，配合360度場景設計及4K拍攝，電視機前的觀眾就能看到節目中例如《櫻花樹下》的震撼畫面：「今次呢個XR延展技術係專登為《聲夢》去砌嘅，現場睇唔到好似電視機個畫面嘅，主要係靠攝影機去將個場景無限擴大，連天花板都有感應器。（投資咗幾多錢？）都七位數字㗎。其實唔止個背景係，就連中間嗰個舞台嘅地板，都全部裝晒LED屏幕。」而監製亦透露，今次為了發揮舞台效果，更特意聘請了相關的專業人士去設計，亦有子公司去支持舞台運作，以便製作出獨特而且又具個人風格的演出。

而今次引入XR延展技術最「實用」的地方，是整個舞台、感應器以及LED屏幕是可以重複使用，拆卸後可以重新裝置，經調配後更可以在其他大型綜藝節目上使用，甚至現時亦與另一重頭綜藝節目《開心大綜藝》共用一廠，而《聲夢》亦是香港電視史上第一個運用此技術的節目。

坐在旁邊的評判亦能透過座位上的小屏幕去欣賞XR延展技術打造的舞台效果畫面。（截圖）

雖然節目的技術大獲好評，但監製強調，參賽者仍然是《聲夢》的主角，所有舞台效果都是基於參賽者比賽的曲目以及導演的構思才決定如何去運用XR舞台：「一定要夾嘅，同埋就算電視機出嚟個畫面點變都好，都對參賽者嘅比賽無影響嘅。（但會唔會限制到參賽者喺舞台上面嘅活動？）係唔會嘅，因為現場佢哋見到唔係電視機個畫面咁嘅，同埋都要夾嘅，因為而家頭三集，佢哋唱嘅歌都比較靜態，若果之後會有啲跳舞歌，我哋都希望可以配合，同埋我哋係希望嗰件事係令到佢哋有信心。」

不過，監製都表示唔會每一首歌都利用XR延展技術，因為始終不斷使用延展實境會令觀眾看厭，然而近日都收到不少讚賞，無不認同《聲夢傳奇》的確帶來選秀節目新的欣賞角度。

在XR延展實境啟動之前，聲夢的舞台亦非常Cyber（科幻感）。（截圖）

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