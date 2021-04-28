大整蠱｜劉穎鏇被玩勁委屈嬲到喊要罷拍　何泳芍不忍竟然喊埋一份

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-28 12:46

由農夫的陸永、C君與艾粒的Donald、少爺占四位一起主持的無綫綜藝節目《大整蠱》，昨晚播出第7集，在重頭整蠱環節中，今集整蠱對象是劉穎鏇（Tiffany）。Tiffany被安排與陳詩欣（Eunice）以及何泳芍（Honey），三個是非精一起拍攝《學是學非》，明明早到的她卻因為big big channel攔住做訪問而令到她遲到，去到拍攝現場即被導演詐型，她已覺得好委屈。開始拍攝時，導演又臨時要求改對白，要Tiffany背讀冗長的化學名字，她本身不懂中文，在完全沒有時間預先準備之下，根本很難背到，結果NG多次都未能成功，只好放棄。

今集的共犯。(節目截圖)

之後三個是非精齊齊做實驗，Tiffany的道具被做了手腳，屢次做實驗都失敗，令她感到相當焦急和疑惑，此時導演卻怪責她，又重提她剛才遲到，以及背不到對白的事，就連監製也加入了解和議論。在旁看的Honey竟然因為覺得Tiffany被玩好慘而哭了。Tiffany終於委屈到嗚咽着表示不想拍下去了。她澄清自己並沒有遲到，又說：「大家都知我唔識中文，我係需要時間去背，點解要講到好似我係好冇用咁呢？不如，我呢一集唔好拍，我拖累你哋，我唔想拍，你哋當我冇出現過啦，好無？我有努力去做，但係佢怪責我遲到，將啲責任推晒畀我。」在工作人員安撫下她才肯繼續拍攝。

(左至右) Eunice、Tiffany以及Honey。(節目截圖)

Tiffany其後做第二個實驗，她按博士指示下倒化學物品製造「爆炸」實驗，豈料她一倒化學物品卻即時冒出大量煙霧，博士與Eunice相繼倒地，場面陷入一片混亂，Eunice還用手按住額頭，額頭有血的她喊住嗌痛並聲稱撞傷了頭部。Tiffany一臉疑惑：「點解會咁㗎？點解會咁勁嘅？」博士即怪責她說：「你唔應該倒得太快㗎。」Tiffany完全不明所以，顯得十分無辜的她已不懂怎樣反應過來，此時節目組才宣布她已被整蠱了。

Tiffany終於知道自己被整蠱了。(節目截圖)