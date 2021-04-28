蕭正楠呻TVB經常同一演員劇集連續播：好似全年好休閒咁

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-04-28 18:23

蕭正楠（Edwin）今日（28日）以一身運動裝出席劇集《愛美麗狂想曲》的宣傳活動，透露自己平時私下喜歡與徐榮和一班明星足球隊志同道合的波友踢波，一星期至少都會踢兩三次足球，而且自己亦非常喜歡看足球球賽：「歐聯、英超我都會睇，曼聯以前係我嘅愛隊嚟嘅，碧咸、史高斯嗰啲年代已經鍾意，但係近年（曼聯）踢出嚟嘅嘢就唔係好係自己嘅諗法，點解踢到咁差又勉勉強強過到關攞到第二呢？所以我都少睇咗。」

蕭正楠坦言黃翠如不會與自己看足球球賽，完全「唔啱channel」。（陳順禎攝）

阿蕭笑言太太黃翠如與自己完全「唔啱channel」，對足球簡直零興趣：「完全冇興趣！一撳咗就會突然自己彈開，所以我都會盡量遷就佢，最好就睇夜波啦，一點、兩點、三點咁踢我自己起身睇都唔會搞到佢冇癮！」他坦言自己平時會與翠如一起煲劇，各自的作品都會一同鑑賞，不過只要播到自己與其他女演員如陳瀅的親密鏡頭，他就表示自己不敢問翠如的意見。

TVB舉辦的《藝員訓練班》面試吸引不少新人加入，阿蕭坦言現時缺乏天生奸樣的人才，希望可以有人演得像張家輝一樣夠奸夠狠。對於現時不少人都批評「樂壇已死」、「電影圈已死」，作為電視圈的一份子，阿蕭認為仍然有很多進步空間，例如可以有多點實景拍攝，以及多點不同的演員組合：「唔好成日都播完呢部劇下一部又係嗰個演員演嘅一次過排晒出嚟，一個演員一年都係最多拍兩三部劇，如果一次過播晒出嚟，個演員就好似全年好休閒咁。」

阿蕭覺得現時的電視圈仍然有不少進步空間。（陳順禎攝）

他亦認為現時TVB有不少場面都是於廠景拍攝，假如能夠多點於實景拍攝應該效果會更加真實：「你有睇過出面啲戲，你見到好多嘢都唔係為咗擺設而擺設，而係根本就係擺成咁樣，呢啲就真實，而且燈光亦會自然好多，我哋始終啲燈係上面打落嚟，就算點set都係有個掣肘，而實景就可以有好多自然光實在好多，睇嘅時候都會真實好多。」阿蕭表示自己都有觀看ViuTV的劇集，例如王貽興於自編自導自演的《陽關道》：「啲題材係好新鮮，真係大膽好多，但係咪真係可以全部香港嘅觀眾接受到呢？我覺得又暫時未，要再tune下點樣為之觀眾能夠接受得嚟又會好前衛，我諗都仲要啲時間去摸索！」