何遠東激減80磅告別肥仔形象　最興奮入連鎖店試衫：以前唔夠膽

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-04-28 18:38

何遠東今日（28日）出席劇集《愛美麗狂想曲》的宣傳活動時，因為擺脫以前的肥仔形象，身形比以前瘦削了不少而成為眾人焦點。他透露自己最高峰時體重達280磅，現時已經減至200磅：「其實有keep住做運動，但你知我真係忍唔到口，薯片、炸雞、pizza我乜都食戒唔到，所以減肥產品同運動係相輔相成，要有個平衡。」他坦言減肥的過程一定要保持開朗，如果經常不讓自己吃東西會變得不開心，想瘦也瘦不到，而且亦不要訂立一個不切實際的目標給自己：「我冇心急追自己話一個月就要減30磅，但係一個月10磅有冇可能，咁就絕對有可能！」

何遠東坦言節食會令自己不開心，更加難以堅持減肥。（陳順禎攝）

何遠東表示自己最大的感受是終於可以光明正大踏入連鎖服裝店試衫，整個人都更加有自信：「我而家呢條褲都係喺連鎖店買，我可以入到去求其拎起條褲都入到去試，對於一個肥仔嚟講好深刻又開心，因為以前真係唔係好夠膽，個sales又唔夠膽推你，『其實何生，呢件衫唔係好啱你喎。』，發現想穿個袖都穿唔到嘅時候，真係有苦自己知！」

何遠東表示樂於做配角，上不上位並不重要。（陳順禎攝）

他以前因為肥仔形象深入民心，會否擔心減肥後要另覓戲路？「我又唔係好擔心嘅，最緊要演技係不變，而家只係外型有另一番風味畀大家睇，咁我都期待一個新嘅角色嘅，睇下自己有冇機會可以挑戰到。」雖然娛樂圈中有不少演藝學院出身的演技派，但即使有紮實的演技機會都可能遠少於一些沒有演技背景的人，作為演藝學院出身的一份子，何遠東表示不能因此而氣餒：「做藝人真係唔可以心有不甘，黎耀祥都講過：『一命二運三風水』，運氣喺呢行真係佔好大部份嘅，實力一定要有，但又唔可以兩邊都冇，所以點都要裝備好自己，機會嚟到中就係中，就好似而家都有人認得我『你殺過阿媽』、『你做過的士佬』、『你係龍貓』咁！」