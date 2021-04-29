IZ*ONE完約日本成員今回國　本田仁美不捨灑淚機場

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-04-29 16:30

選秀節目《PRODUCE 48》誕生的限定女團IZ*ONE昨天（28日）正式完約，結束兩年半的活動期。三位日本成員宮脇咲良、矢吹奈子和本田仁美，今天啟程返回日本，其中本田仁美更灑淚機場，似乎相當不捨。

宮脇咲良、矢吹奈子和本田仁美今早現身仁川機場回國，吸引大批記者及粉絲前來送別。三人一字排開讓傳媒拍照外，亦不斷向現場粉絲揮手道別，其中本田仁美忍不住眼泛淚光，最後更與女工作人員擁抱後再入關，場面感人。機場照片公開後，粉絲留言表示不捨，亦辛苦了三位日本成員兩年半的離鄉生活。

今天IZ*ONE三位日本成員啟程回國。（daily sports）

本田仁美忍不住眼泛淚光。（news1）

按圖睇三位日本成員今天回國情況：

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除了早前宮脇咲良被傳將與BTS防彈少年團在屬公司簽約外，事件上三位成員至今仍未有確實的韓國公司簽約消息，未知之後是否繼續日本AKB48及HKT48活動。可是昨日本田仁美昨天曾公開考獲韓國駕照的照片，因此粉絲推測三人之後否再有機會在韓國活動，期待再與韓國見面的一天。

本田仁美曾上傳韓國駕照照片，之後或有機會再回韓國活動？（Twitter/@official_izone）

IZ*ONE昨天正式完約。（Twitter/@official_izone）

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