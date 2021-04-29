鍾欣潼《怦然心動20歲》官方海報激瘦　P走脹爆身材網民話唔真實

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-29 18:30

現年40歲的鍾欣潼（阿嬌）一向以靚樣見稱，擁有標緻的五官輪廓，可是她要Keep住Fit爆的身材卻很困難，多年來時肥時瘦，更曾數次被指發福脹爆。阿嬌最近參演了內地真人騷《怦然心動20歲》，該節日昨日（29/4）正式官宣常駐嘉賓名單，以及公開預告片段。預告片中，久未露面的阿嬌扎起丸子頭，面形明顯圓潤了不少，就連身形亦比起之前更加豐腴，整個人肥了起碼一圈，幾乎已經看不到頸部線條，驚呆全網。她的好閨密蔡卓妍就代為解畫，表示阿嬌肥了只是因為荷爾蒙失調。

而《怦然心動20歲》的官方海報以及宣傳照入面，阿嬌依然是好瘦好靚，小面加上緊緻下顎線以及纖幼頸項，與未發福前的她狀態一樣。而另一張五位常駐嘉賓合照的海報中，阿嬌更是非常之纖瘦，可以說是由頭瘦到落腳，身材與她身旁瘦削的那英差不多，與預告片中的她明顯有很大分別。看來官方都花了不少時間心機去P圖，來還原阿嬌發福前的狀態，也有可能是阿嬌變肥之前拍下的。有網民就留言表示：「P得失實了」。雖然阿嬌肥了的片段令網民相當震驚，不過她的樣貌依然受到網民的盛讚，指她現在看上去很快樂：「美女胖了也還是美女」、「五官還是漂亮」、「肉肉的有點可愛了」等。

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