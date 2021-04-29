陳瀅新劇《痞子殿下》榮升女主角 否認上位成功：又冇呢個感覺喎

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-04-29 21:30

陳瀅出席《伙記辦大事》的宣傳活動。（陳順禎攝）

陳瀅今天（29日）出席《伙記辦大事》的宣傳活動，近日有網友發現陳瀅劇中身穿的皮褸，與佘詩曼在《使徒行者》中經常穿的一模一樣，相隔七年的皮褸還像全新一樣，陳瀅坦言毫不知情：「我哋重用衫係一啲都唔出奇嘅事，我好支持因為環保嘛，冇理由每次著幾個月又要整多套，何必呢？有呢個環保習慣係好好，但我呢套劇有冇發生呢？我唔Sure。」

陳瀅每次都好期待穿公司安排的衣服，因為可能會穿上過兒時偶像曾穿過的衣服。（陳順禎攝）

另外陳瀅是TVB力棒的花旦之一，TVB正在籌備拍攝的《痞子殿下》榮升女主角，正式上位，她說：「又冇呢個感覺喎，冇話係咪力捧，因為播唔播劇真係天時地利人和，演員控制唔到，同埋我過往都係一年按兩套或三套劇，咁有冇話力捧，咁又冇。」

陳瀅《痞子殿下》演女一。（陳順禎攝）

早前陳瀅左IG發布了一個只吃雞蛋的限時動態，表示自己正在減肥當中，在接受訪問時候陳瀅解釋：「嚟近開古裝劇，監製命令我要減十磅，呢個係我上星期嘅事，套劇仲有過兩日就開，即係我要十日減十磅，咁依家減咗6.5磅，我仲有3日減，依家準備做訓練足夠48小時，我相信可以。」

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