《造星II》後拒簽ViuTV失最佳時機？　MC張天賦：食得鹹魚抵得渴

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-05-01 00:22

《全民造星》雖然成功打造了男團MIRROR，但去到第二季的時候，獲亞軍的張天賦（MC）已表明無意與ViuTV簽約，甚至認為自己有能力自組公司。 在個人YouTube頻道唱了一年多Cover song後，MC終於明白了何謂「現實與理想」，加入了華納唱片公司，與此同時，《造星III》的ANSONBEAN、陳葦璇等人已經發力，而MIRROR亦迎來第二次演唱會，猶如輸在起跑線上的MC說：「所有嘢當落實之後，只可以做好未來，而唔係再追究以前的嘢，係無謂。」

如果《造星2》後馬上簽唱片公司，情況會否不一樣？MC表示:「食得鹹魚抵得渴，只能夠希望之後可以做返起個勢，多啲人認識我。」（陳順禎攝）

加盟華納後，MC第一首派台作《Good Time》MV在半個月之內已衝破百萬觀看人次，成績相當鼓舞。「驚喜得嚟亦都好意外，因為遠遠超過之前嘅Cover歌，但都係平常心面對。確實係開咗好靚嘅頭，但人生好多嘢都係咁，上斜落斜，所以唔會諗之後要點超越，只要盡力做，唔好為交功課咁做就可以，不過我都想重申一次係真係好開心。」

對MC來說good time可以是別人的一個微笑，又或是快要遲到時，成功截到的士。「bad time多數都係壓力，又或者想食一間餐廳但訂唔到檯。」（陳順禎攝）

對於由自組公司到改簽唱片公司的契機，MC坦言當初未有準備好，但又想冒險一試做音樂，直到真正執行才發現無論資源抑或人脈都嚴重缺乏。「花姐佢哋係有畀意見，但……當時我連自己想要咩都未知，只係一心諗住自己試下搞，所以冇簽ViuTV，其實而家諗番當時好多意見同提議係好有用，只不當時好多嘢都係Base on自己，所以係幾Tough，可能……當時咁做未必係最好嘅決定，但既然已發生，我只可以做好之後嘅事，而唔係追究以前的嘢。」MC口中的Tough，其實亦包括了比賽時因態度問題而多番被狠批，令他提早上了寶貴的一課。「我唔會責怪任何人，只能怪自己，亦都唔會覺得委屈，因為好真，就算我自己睇番都覺得好有問題，即係點解可以擺個咁嘅表情，講咁嘅說話，不過其實當時我係唔覺有問題，係後尾先知要收斂。」

如無意外，在年尾的樂壇頒獎禮上，將會與Edan爭新人獎，對於這位師兄，MC說：「《造星II》時有好多合作，有傾過想做咩，而家見到佢做到想做嘅事，好替佢高興。」(edanlui@IG圖片)

MC說自己從小就是三分鐘熱度的人，所以當初報名參加《造星》時，家人強烈反對。「我知道呢個平台可以畀我唱歌，令更多人見到同肯定我。當時爸爸有病，好想藉呢個機會喺幕前同佢講我得咗，同埋想要反對我嘅人跌眼鏡，而唔係以我要做姜濤為出發點。」或許是因為《造星II》時正值社會運動期間，觀眾並沒有放太多心思關注這一群參賽者；或許是因為《造星III》遇上了世紀疫情，限聚令之下大家只能留在家中睇電視，討論話題日日有，MC可有生不逢時的感覺？他說：「我都覺得第二季機會係未必有第一同第三咁好，但係……我係好Enjoy第二季，同埋慶幸自己有參加到呢一個比賽。向來三分鐘熱度嘅我喺比賽時係好知道自己需要做什麼，目標好明確。當你辛辛苦苦練完之後，喺台上盡情發揮出嚟，有人見到，其實已經好夠、好值得。」

爸爸病逝後，養家的責任暫時未有落在MC身上。「媽媽成日叫我搞掂自己先，所以無比好大壓力我，但自己都想快啲可以承擔呢個責任。」（陳順禎攝）

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Hair: Cliff Chan @ Leonardo 3 Hair Corner

Make up: Chi Chi Li