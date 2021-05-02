台灣出軌男星爆荳荳好友係飯局妹　元元怒罵：法院見！

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-05-02 16:30

台灣藝人何孟遠於4月14日被爆背著交往3年的女友何紫妍（荳荳）與謝采玟（采子）搞曖昧，荳荳的閨密吳婕安（元元）和陳敬宣站出來炮轟何。令何成為眾矢之的。不過昨天（1日）何孟遠在IG發布一則限時動態，暗示元元和陳敬宣二人是「飯局妹」，連對話紀錄都曝光，有圖有真相！

荳荳親揭前男友劈腿惡行：跟她持續了一個多月不正當關係

何孟遠被爆背女友偷食。（IG：dream.ho）

何孟遠形容元元和陳敬宣是「雙面人」，二人私下其實與荳荳關係並沒有那麼好，每次聚會都在背後說朋友是非，甚至暗示二人是「飯局妹」：「至於妳們有沒有不只一次約荳荳一起去，但荳荳不想去的聚會飯局為的拿什麼換什麼⋯以及私下不正當的感情關係，妳們知道我在指什麼事情，我也有確切證據。」

何孟遠在IG限時動態發布這個動態，指元元是飯局妹。（IG：dream.ho）

元元得知後，立即在IG發布限時動態反擊，更怒罵對方已構成誹謗罪：「我從來沒拿過任何人包包，從來沒去過飯局，現在自己站不住腳開始造謠，笑死法院見！」最後元元用同情的語氣寫道：「現在還變成這樣好可憐」。

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