Fatma劇評｜清潔工為尋夫淪為殺人犯　劇情寫實又揪心拍出高水準

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-05-02 20:40

說起土耳其這個神秘國度，大概會聯想到清真寺、熱氣球、土耳其雪糕、Kebab。儘管擁有迷人美景，土耳其作為伊斯蘭教相對地男尊女卑，印象可能比較落後，亦很少聽過有什麼影視娛樂大製作。最近看完《Who Killed Sara?》後，好像沒有什麼好看的劇集可以「開劇」，無意中看到不在推薦欄的土耳其劇《Fatma》就求其按Play，本來只想打發時間，沒想過竟然會欲罷不能地追看下去。 撰文：關穎賢

《Fatma》在Netflix上架1星期便登上全球排行榜第8位。（Netflix）

《Fatma》（香港地區譯為《清潔婦殺手》），無論英文或中文譯名一點都不搶眼，甚至有點老土，但看到劇集簡介及女主角極度哀怨的神情就決定一試。劇集由當地新晉導演Özgür Önurme自編自導，主要講述女主角Fatma（Burcu Biricik飾）是一個平凡的清潔工，在尋找失蹤老公Zafar的過程中，竟然意外殺了人，更愈殺愈多，事情更發展到一發不可收拾。

Burcu Biricik飾演清潔女工Fatma。（電視畫面）

顛覆犯罪劇既有概念 女主角行兇後驚青

自問都看過不少有關連環殺手的劇集，劇情通常都離不開血腥殺人、查案、追捕等畫面，又或者類似《Mindhunter》那種犯罪心理學層面的主線。不過《Fatma》無論在劇集背景及角色的設定上都非常新鮮，就算沒有任何槍戰及打鬥場面，都能夠讓觀眾將焦點放在這位平凡的清潔姐姐身上。她沒有殺人凶器、殺人後沒有快感之餘更會擔驚受怕，拋出懸念來引領觀眾追看究竟Fatma能夠否躲避警察的追捕，老公失蹤背後藏着什麼陰謀？

*注意：以下含少量劇透，請自行斟酌閱讀。

Flashback到位 道出土耳其女性悲歌

其實在看《Fatma》的時候，你會不敢相信竟然會有身世這麼悲慘的女人。年幼時被性侵後，被村莊裡的人認定為不祥之人。老公出獄後離奇失蹤，患有自閉症的兒子被車撞死，每天都被上司欺壓，寄人籬下不甘出賣肉體，唯有硬着頭看包租公面色做人，劇情道出土耳其女性在社會的悲歌，寫實又悲哀。故事並不是要說明Fatma如何殺人（當然她在過程中發揮了超高智慧），而是靠到位的Flashback去慢慢抽絲剝繭去揭開Fatma多年來內心積下來的委屈和痛苦，並在殺人的過程中面對兒時陰影和發現真相後的醒覺。

劇情貼地又揪心，道出土耳其女性悲歌。（劇照）

女主角演技紮實 獨腳戲有層次

一套好的電影或劇集，劇本非常重要，而劇情簡單的《Fatma》就蘊含強大的戲劇張力。基本上劇集焦點都是放在Fatma身上，所有其他角色只是為襯托Fatma而出現。要飾演這個由擁有壓迫、焦急、悲痛、委屈等複雜情緒的角色，轉變成利用自己平凡的優勢去躲過追捕、將殺人嫁禍給失蹤丈夫的巨大變化，由於大部分都是Fatma的獨腳戲，所以觀眾可以清楚見到，她的演技會隨劇情推進而漸生變化，少半點功架都未能駕馭得到。因為導演以電影的拍攝方法，沒有多餘對白，只靠表情去交代劇情，讓觀眾預留了思考的空間。

+ 2 + 2 + 2

情緒崩潰的Fatma被警察盤問後，走到天台跟妹妹作最後告白的一場戲令記者印象最為深刻。Fatma將自己才是間接害死兒子被車輾斃的「殺人兇手」和盤托出，電影感的拍攝手法並沒有港式自言自語的大特寫，只靠簡單的肢體動作和眼神來交代百感交雜的情緒，現實與幻想交錯演得出奇地到位，讓人不禁驚嘆土耳其劇集會到達這樣高的水平。

另外，不得不提曾獲選為土耳其十大美女的主角Burcu Biricik，能完全放下偶像包袱，不施脂粉去飾演一個經歷風霜的女人。相信將這個劇本套落香港或者荷里活的話，演員不收酬勞都會爭着演，因為很大機會帶來視后殊榮。