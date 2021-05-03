Billie Eilish穿性感內衣首登Vogue封面　獲讚有瑪麗蓮夢露影子

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-05-03 14:30

現年19歲的流行天后Billie Eilish憑獨特的曲風和空靈的聲線爆紅，其Oversized穿搭亦成為年輕人的潮流。她曾經在訪問中透露因不想被外界批評身材，而特別挑超鬆身的服裝示人。最近回復原本金髮的Billie就登上時尚雜誌Vogue的封面，首次以超性感造型亮相！

Billie首次以性感形象登上雜誌封面。（IG/@billieeilish）

Billie為拍攝封面而穿上玫瑰粉紅的性感內衣大Show驕人身材，而在內頁則穿上不同款式和顏色的性感內衣，更獲讚甚有已故一代性感女神瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）的影子。她在訪問中大談有關女性體態形象的問題，並表示任何人都很難在理智上拒絕父權社會中美女的標準與個人挫敗感之間進行交戰。同時作為當今世上最受關注的年輕人之一，Billie因而感到極大的不安全感：「如果你突然想稍微展示性感，突然被人批評為虛偽，很容易給人上，是淫婦，是妓女。我和我的女孩們要扭轉局面，並在其中發揮我們的作用和能力。展示你的身體，展示你的肌膚，就算不這樣做，都不應該讓你感到不被尊重。」

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Billie Eilish性感小背心造型曝光 網民讚豐滿身材展現自信美