Lucifer｜新一季即將回歸　上帝退休傳位地獄之王激發終極鬥爭

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-05-03 18:30

由性感型男Tom Ellis主演的《魔鬼神探》（Lucifer）是Netflix最多人看的劇集之一，去年8月推出第5季上半部，相隔大半年後，Netflix終於宣布下半部即將於5月28日隆重回歸！在日前發布的最新預告中，觀眾終於能看到「上帝」的真身之外，Lucifer竟然會接任上帝之位？

第五季下半部即將於5月28日隆重回歸！（Netflix）

《魔鬼神探》改編自Neil Gaiman的DC漫畫《The Sandman》中的人物外傳，劇情主要講述地獄之王撒旦Lucifer（Tom Ellis飾）因為受夠上帝差遣，並厭倦在地獄的生活，決定放大假休息一下，去到美國洛杉磯開夜店。在機緣巧合下，遇上女警探Chloe（Lauren German飾）而成為了洛杉磯警察局的顧問。因為擁有令人說出心底話的力量，Lucifer率領Chloe屢破奇案，兩人更發展出一段離離合合的感情，同時需要面對上帝的考驗。

在第5季上半部講到Lucifer的孖生兄弟Michael現身後，兩人為了爭奪天父的寵愛展開一連串愛恨情仇。最新預告中，當Lucifer、Michael和Amenadiel內訌期間，由《24》男星Dennis Haysbert飾演的上帝突然現身，更降臨洛杉磯警局阻止兒子們爭吵。最後上帝宣布想退休疑似傳位給Lucifer後，Michael因為妒忌而跟Lucifer展開終極鬥爭。

點擊下圖看更多最近照片：