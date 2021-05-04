Bill Gates宣布離婚與梅琳達結束27年婚姻　曾盛讚太太是最佳伴侶

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-04 10:45

微軟公司創辦人，曾經連續13年蟬聯全球首富的比爾·蓋茨（Bill Gates)，於5月3日周一晚宣布與太太梅琳達·蓋茨（Melinda Gates）離婚，正式結束長達27年的婚姻關係。他於Twitter聲明表示：「經過深思熟慮，並在我們的關係上下了很大功夫，最終我們決定結束我們的婚姻關係。過去27年，我們養育了三個不可思議的孩子，建立了一個遍布世界各地的基金會，使所有人都能過上健康、富有成效的生活。我們繼續對這一使命抱有同樣的信念，並將繼續我們為基金會共同努力，但我們不再相信我們可以作為夫婦繼續走下去。當我們開始新的生活時，我們希望我們的家庭有空間和隱私。」

Bill Gates與馬雲。（Getty）

蓋茨並沒有在聲明中說明離婚理由。美國媒體TMZ獨家取得梅琳達申請離婚文件顯示，兩人婚姻出現「無法挽回的破裂」（irretrievably broken），要求法官在兩人「協議分居期結束後判決婚姻終止」。報導指有關離婚文件中並未列出這項「分居協議合約」，但顯然兩人已經分居了一段時間。蓋茨於去年情人節曾盛讚妻子是人生最佳伴侶，他再也找不到更好的人生伴侶，沒想到事隔不足一年兩人已經離婚了。

離婚文件同時顯示，兩人並沒有簽署婚前協議，梅琳達也未要求贍養費。兩人要求明年4月召開離婚庭，但報導指出，離婚雙方通常會在開庭前達成協議，而不須對簿公堂。梅琳達是在華盛頓州申請離婚，當地實施夫婦共同財產制。據《華爾街日報》報道，梅琳達可能在離婚後分得兩人一半的財產。

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