Emily in Paris｜成2020年最受歡迎喜劇　宣布已於法國開拍第二季

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-05-04 14:00

由Lily Collins主演的大熱愛情喜劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）去年10月上架後即大受劇迷歡迎，在網絡引起熱烈討論，更帶起了法國風。劇集播出一個月後，Netflix立即宣布原班人馬添食，並於昨日在法國開始拍攝工作。

第二季已於昨日在法國開始拍攝工作。（劇照）

Netflix透露《Emily in Paris》在全球得到非常可觀的收視，劇集播出首28日，全球已經有5800萬家庭用戶觀看劇集，更成為Netflix於2020年最受歡迎的喜劇。為了慶祝Emily（Lily Collins飾）能夠繼續留在法國公司Savoir工作，上司Sylvie Grateau（Philippine Leroy-Beaulieu飾）特別發了電郵到總公司。

第二季已於昨日在法國開始拍攝工作。（Netflix）

另外，首季結局已經暗示男主角Gabriel（Lucas Bravo飾）有機會跟Emily（Lily Collins飾）和Camille（Camille Razat飾）發展「三人行」：「例如Camille不小心跟Emily親吻的時候態度並不尷尬，他們三個人之間甚麼都有可能發生，第二季應該會非常開放。」相信大家在第二季會看到更加成熟的Emily，不過同時會遇上更加多的挑戰。