智能愛人︱TVB劇新實驗　李佳芯扮機械人合格陸永演出有驚喜

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-05-04 19:45

四月的電視大戰，無綫與ViuTV連番對決，業界中人和萬千網民積極參與討論，好像過去十年以來，有關本地電視製作的討論從來沒有如此熱鬧過，激讚好、取笑好、鬧爆也好，以網絡生態論之，有人講總好過靜如死水，批評也是曝光一種，再加上MIRROR和ERROR超強效應，大台似乎除了收視外，品牌形象等都處於捱打狀態，我也不止一次因為撰寫有關大台節目的文章而給部份讀者批評 ── 要在極短時間內扭轉劣勢，似乎是不可能的任務，畢竟無綫因為戰線廣闊、規限太多，要從作品中出現大變並不容易，但如果細心留意，就會知道小改變經已出現。 撰文：游大東

由李佳芯擔正的《智能愛人》，4月23日開始已於myTV SUPER上架。（劇照）

屬於外判製作、由陳翹英與梁崇勳監製、陳翹英兼任編審（唐耀良、鄧立婷、潘皜暉任編劇）、羅俊偉與程家傑擔任導演的30集時裝科幻愛情連續劇《智能愛人》，已於4月23日開始，以「myTV SUPER原創劇」的名義上架，逢周五更新10集。

參考資料發現，這是myTV SUPER與TVB Anywhere第一套有份投資的TVB OTT原創劇，比對翡翠台的黃金時段劇集排陣、製作和播出之間的時間差距，前者絕對是大台銳意開拓的新戰線，去年12月於同一平台上架的《愛美麗狂想曲》就是首齣製成品，而恰巧《智能愛人》同樣都是李佳芯擔正做女主角，看了兩集，發現相對於《愛》，《智》的實驗性更強。

《智能愛人》雖然是圍繞真實人類智能人的關係，但一樣都有三角戀，這種設計比較老套。（劇照）

先講講故事大綱。劇中的香港，已是一個「智能人時代」，即普通人與智能人共同生活的年代，普通人會透過生產智能人代替人力（如大排檔的「啤天使」），而古家廉（陸永飾）就是奇點科技貿易公司（SINGULARITY）的銷售部職員兼工會幹事，其老闆蕭頌曦（關楚耀飾）成功研發新一代「強智能人」ASI 100，儼如真人，像真度高、回應速度快，有心跳，有指甲、皺紋、毛孔和體香，內置超強電腦兼實時定位追蹤系統（RTLS），並需要透過空氣無線電充電，售價高昂，擁有它是一種身份象徵。

陰差陽錯下，其中一位「強智能人」阿寶（李佳芯飾）於運送期間走失，遇上古家廉與他的古怪家人，阿寶為協助古家執行各項奇怪任務，啟動自我學習功能，自此嚐盡人間百味的七情六慾，更愛上家廉，體會可謂愛情，不過阿寶發現自己身中電腦病毒，生命正在倒數，如此同時，奇點的高層、家廉的上司多姐（馮盈盈飾）因為同時愛上家廉而心生嫉妒，誓要剷除阿寶。

古家廉將阿寶帶回家之後，變成古家的傭工。（劇照）

劇情乍看離不開那些大台劇套路，但因為不是在免費頻道播放，所以無論對白創作，以至畫面處理都相當「踩界」，撇開那些名人雋語不說，即貼地而不會有「尷尬癌」（啲對白唔係人講），一邊睇《智》真的會一邊諗：咁樣得唔得㗎？劇中對話頻頻出現性暗示：SP（性伴侶）、搣乳頭，以及古家廉說：「老西餅，我唔信咬你唔入」；一班麻甩佬竟然想到用手機自拍模式偷影智能人「啤天使」的裙底春光，令到「偽智能人」古家儀（麥美恩飾）大發雷霆，之後另一幕嫲嫲余鳳釵（盧宛茵飾）說，如果阿寶過份「胸前偉大」會影響日常工作：「胸大真係好鬼煩，呢點我就至明白！」，加上陸永的搞笑演技，確實笑得出而不覺尷尬。第二集有一幕，古家廉回家時，阿寶隨意在客廳赤裸上身準備換衫，導演索性以打格仔的方式處理，還有嫲嫲在街市爆粗狂鬧豬肉佬，導演以消音加配樂的方法表達，這些以往都不可能在大台的製作裏看得見、聽得到，卻是今時今日能夠留住觀眾的關鍵。

《智能愛人》頭兩集是100%實景拍攝，令劇集的生活感更強。（劇照）

另一個重點，是《智》劇大量採用實景拍攝，頭兩集更是100％實景，包括租用香港醫學博物館、柴灣青年廣場、紅磡商業中心、旺角某天台，作為奇點的香港總部、強智能人發布會、父親古家禮（蔣志光飾）當保安的地方，以及古家的住所，還有標基（C君飾）工作的地方，是一家真正二手電視機店，這些場景很大程度強化了劇本的生活感和真實感，當然好不好看還得視乎劇本質素，坦白講，大方向是新穎的，畢竟是透過人工智能的存在與衍生出來的矛盾來突顯人性，功能上是有回應現實，惟部份情節設定（如第一集記者打算踢爆余鳳釵騙財但敗走、第二集的玻璃樽爆頭）拆解難題的方法仍然過份粗疏，而智能工人的「塑造」與畫面呈現也有很大改善空間，幸而看得到一眾幕前有充分交流和溝通，群戲演繹不覺生硬，當笑片來看是不錯選擇。

最初知道陸永擔正《智能愛人》，覺得「很伏」，看了兩集之後又覺得比預期中好。（劇照）

李佳芯扮演智能人尚算有睇頭，但畫面呈現上有很大改善空間。（劇照）

特別要提提陸永，原本覺得他擔正「很伏」，但出來的效果竟然較預期中好，麥美恩的爽朗豪邁也有不俗效果，暫時觀感上拍得住去年播出的《反黑路人甲》那樣，追劇意欲算高，不過始終是30集劇，故事會否去到中段出現拖拉，李佳芯演智能人會否駕馭不來？（泰臣算扮得似），這些仍有待觀察。

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