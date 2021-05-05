向海嵐珠寶生意半年回本　疫情打擊：一兩個月先有一單生意

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-05-05 11:30

向海嵐（Anne）三年前與朋友合共投資七位數字，於中環開設翡翠珠寶店，日前她接受香港開電視主播馬梓軒專訪，分享當初決心做珠寶生意的原因，Anne表示：「其實做珠寶真係一個機緣巧合，最初冇諗過！當初我識咗一個朋友，佢父親嗰輩開始已經做翡翠生意，後來佢話不如一齊試吓合作，叫我擔任類似代言人嘅角色，後來慢慢傾落發現大家好投契！一方面佢又做到設計，又咁岩遇到中環呢個舖位，覺得好適合，於是就下定決心實行！」

向海嵐（Anne）三年前與朋友合共投資七位數字，於中環開設翡翠珠寶店，日前她接受香港開電視主播馬梓軒專訪，分享當初決心做珠寶生意的原因。

Anne透露店舖開業半年已經回本，但疫情令生意面對前所未有打擊：「可能一、兩個月先有一單生意，因為疫情高峰期真係冇人出街購物，加上冇晒所有宴會派對等喜慶場合，所以係一個幾大嘅難關！當時都只能夠向業主要求減租，慶幸我同拍檔都比較正能量，於是我哋都開始諗改革，努力做網上平台，同埋構思一啲新穎嘅設計吸引顧客！」

向海嵐（Anne）話疫情下可能一、兩個月先有一單生意。

即使面對難關，依然無減Anne繼續做珠寶生意的決心，皆因過程中令她很有滿足感：「我覺得做珠寶係一件令人好開心嘅事，因為每一個客人上嚟買嘢，一定係因為有開心事而幫襯！而且我覺得珠寶係一種好長遠嘅嘢，可能好多人會將珠寶一代傳一代，所以係好有傳承意味！」

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