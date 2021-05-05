黃樹棠設靈︱袁文傑尹天照難忘專業精神：癌症出院翌日就開工

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-05-05 20:45

資深演員黃樹棠（棠哥）上月10日因大腸癌細胞入侵肺部病逝，終年75歲，周三（5日）棠哥家屬在紅磡世界殯儀館為其設靈，與棠哥合作無間的尹天照與袁文傑前來致意，尹天照指棠哥離世得突然：「我一直都覺得佢好得番，好硬淨都走過第一個難關應該都冇問題，勢估唔到佢突然走咗。」他又透露原本計劃與棠哥在網絡大電影再合作，惜無法成事：「同棠哥合作主要希望大家開工玩得開心。（會遺憾？）棠哥份人都睇得開，佢教識後輩咩都唔好擺喺心，嚟唔到都冇辦法，咁佢喺天家可以拍天堂的故事。」

袁文傑難忘棠哥的風趣，每次飯聚都跟他說：「嘩！乜咁X高㗎！」（梁碧玲攝）

袁文傑難忘轉投亞視後第一部劇《雪花神劍》（1997）已經與棠哥合作：「我仲記得開演員會，佢第一句就話：『𡃁仔，開工嘅時候記住準備奶茶咖啡畀我哋！』佢係好錫後輩，嗰刻講笑想同我哋打成一片，拍攝過程有好多武打動作佢又不斷教我、對我好好，喺《非常女警》佢仲做我爸爸！」

袁文傑對戲外的棠哥尤為印象深刻，更指他像大細路：「我覺得佢係相當樂觀、正面嘅人，佢當年同我講：『傑仔，要拎個心出嚟相信人！』意思係唔好咁多猜忌，唔係個人會好唔開心。」袁文傑大讚棠哥的專業，以及對影視事業的熱愛：「佢第一次癌症出院，第二日就即刻開工，雖然我哋無法想像，但黃樹棠先生就係可以活動自由就去嘅人。」

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