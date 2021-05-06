黃樹棠今日大殮火化進行綠色殯葬 兒子望來生再續情緣

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-05-06 11:57

資深演員黃樹棠 (棠哥)上月10日因癌細胞入侵肺部病逝，終年74歲。棠哥兒子黃榮璋昨日 (5月5日) 於世界殯儀館為父親設靈和舉行公祭，並於今日進行大殮出殯進行火化。黃榮璋透露父親生前曾叮囑他，希望有個寧靜的喪禮，不需任何宗教儀式，遺體火化後用綠色殯葬，將骨灰撒在紀念花園。

黃榮璋與姑姐黃文慧一起接受傳媒訪問。（梁碧玲攝）

黃榮璋與姑姐黃文慧一起接受傳媒訪問，問到心情好些沒有，黃文慧說：「佢一路好走，我更加係離苦得樂，希望佢好走好走。」黃榮璋就坦言很不捨：「有小小事都會勾返起，其實都有啲唔開心，我諗心情有排都未復原，始終我同佢一齊住。」他表示自己由細到大，父親都很放縱他，不怎麼會打罵他，他做什麼都很支持他：「只要我唔係吸毒就得。」他表示和父親一起生活這麼久就似是兩兄弟，失去了父親就似是失去了一個很好的朋友和兄弟。他謂父親原本仍有很多工作在手，可是今年1月發現自己患上肺癌，只好放下工作好好醫病。父親當時已囑咐要為他進行綠色殯葬。

黃榮璋坦言要一段時間才可以回復心情。（梁碧玲攝）

提到父親在世時喜歡跟他一起打機，黃榮璋笑言父親現在去了環遊世界，不用打機，而家中的遊戲機和遊戲全是父親買的。問到如果有得揀，來生可會想再做父親的仔仔，黃榮璋說：「總之同佢有關係嘅嘢，我都會想。（再續呢份情緣？）係。」

黃夏蕙有到場。（梁碧玲攝）