內地歌手楊坤商演被誤叫劉德華勁尷尬　原來曾因為直播講錯嘢出事

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-05-06 16:40

最近到內地商演。（快手）

內地歌手楊坤近日出席一個商演活動時候發生一件非常尷尬的情況，事源台上主持人說到邀請到楊坤上台表演，「讓我們一起來喊楊坤，楊坤，再來一次，3，2，1。」怎知道台下觀眾中呼「劉德華，劉德華」，頓時令本人非常尷尬。不過楊坤非常專業的上台繼續演唱，加上台上選擇了他的成名作《無所謂》，令整件事情十分應景。

現場粉絲大叫劉德華。（快手）

但為何會發生這一幕呢？二人關係不是不好，也不是最近有合作，只是在在一年多前楊坤於直播當中說了一句「劉德華不是一個真正意義的歌手」，然後引來一眾粉絲聲討他，認為他不尊重前輩，因此引來反感，事後楊坤在快手拍片說從來沒有黑過劉德華：「劉德華的主業是不是一個演員，我問問大家，副業是不是一個歌手，如果我說話有毛病是我的問題對不對，劉德華是個好人，劉德華是個好演員，但是劉德華的副業是歌手，我說得沒有錯，我現在不解釋。」最後拍完這影片看來觀眾並不接受，直到現在還是有不滿，因此發生了這一件事情。

低頭。（快手）

點擊睇更多之前楊坤評劉德華照片！

同場加映

59歲劉德華餐單曝光 網友驚訝天皇飯盒原來勁高纖

+ 3 + 3 + 3

同場加映華仔抖音視頻：

+ 9 + 9 + 9