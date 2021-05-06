麥貝夷避談背男友同翟威廉過夜　直認與好姊妹裕美好少聯絡

撰文：董欣琪
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麥貝夷（Karene）早前在社交平台大爆舊愛「性伴侶的數量多得驚人」，矛頭直指曾與她傳緋聞的翟威廉（William），雖然William事後否認傳聞，但Karene就再爆料暗指閨蜜裕美是第三者，而不甘捲入風波的裕美反指Karene曾背住男友與William過夜，令好姊妹關係決裂，並多次隔空開火。今日（6日）Karene出席活動時，就直認前男友Edmond Luk是由裕美介紹所認識，但就避談過夜傳聞。
麥貝夷（Karene）表示在裕美介紹下與Edmond認識，兩人曾經拍拖，但就避談背住男友與翟威廉過夜。（陳順禎攝）
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Karene表示與裕美是多年的好友，互相幫忙，對方曾經歷過幾段感情，她都有幫手回應。Karene在裕美介紹下與Edmond認識，兩人曾經拍拖，但與Edmond分手後，Karene與裕美好少聯絡。對於被裕美大爆背住男友相約William過夜，Karene就表示感情事當事人最清楚，但就沒有正面回應，並指「我控制唔到人講乜嘢」，她更表示不擔心事件會影響形象及工作。
Karene直認與好姊妹裕美好少聯絡。（IG@wadahiromi）
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