MIRROR演唱會｜鏡粉年齡層闊　媽咪級姜糖不透露使費：驚老公睇到

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-05-06 19:45

人氣男團MIRROR周四（6日）起假九展Star Hall舉行一連6場演唱會，開騷前數小時九展各層已聚集數百粉絲，氣氛熱烈之餘場面亦十分墟冚。MIRROR粉絲年齡層十分廣，有媽媽帶着小朋友到場，也有不少穿着校服裙的妹妹，其中有一對分別13和10歲的小姐妹，姐姐Chloe喜歡Edan（呂爵安）的「搞笑及真性情，最緊要係靚仔」，妹妹Hailey則欣賞Ian（陳卓賢）「有才華、識唱歌、又識作詞好叻仔」，雖然未能買到演唱會飛，仍在爸爸陪同下到場領取應援物：「搶飛嘅時候好激烈都入唔到個網站，網上有好多黃牛但我哋都冇買，始終危險，今日嚟感受氣氛已經開心！」

一對小姐妹13歲的Chloe和10歲的Hailey分別喜歡Edan（呂爵安）和Ian（陳卓賢）。（葉志明攝）

現場亦有不少媽媽粉絲與子女一起到場，還有喜歡Anson Kong（江𤒹生）的媽媽帶着喜歡AL的囡囡Eunice到場，Eunice亦大讚AL靚仔兼跳舞好叻，喜歡MIRROR並非受媽媽影響，而是自己也很喜歡《男排女將》。而喜歡姜濤和Anson Lo（盧瀚霆／AL）的阿珊帶着喜歡Ian的囝囝Issac到場，囝囝更大讚Ian靚仔；阿珊則透露在《全民造星》時期已喜歡二子，更曾參與當時的拉票活動，今次演唱會在朋友幫助下昨天才艱難地撲到飛，至於使費她就指不方便透露：「我驚老公睇到！錢嗰啲唔可以畀佢知要秘密！佢會話我咁大個仲走嚟追星，不過呢排老公見到MIRROR咁有成績都冇講咁多。」Issac童言無忌指媽媽常常會帶他一起追星：「唔係唔想見Ian哥哥，不過我想喺屋企抖。」

有媽媽粉絲同囝囝囡囡一齊追星。（葉志明攝）

MIRROR開騷前數小時九展各層已聚集數百粉絲。（葉志明攝）