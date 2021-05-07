聲夢傳奇︱16歲炎明熹素顏排練照曝光　林君蓮自覺變孤兒爆喊

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-05-07 13:30

無綫（TVB）歌唱比賽節目《聲夢傳奇》第五集（8/5）開始進行第三輪比賽，紅藍兩隊會以全新賽制進行對決，總共5個回合，每個回合都有限定主音人數，而同組隊員可以用其他形式一同演出，落敗隊伍要再淘汰學員。

紅隊三位導師周柏豪、JW王灝兒及泳兒與學員感情很好，給了很多寶貴意見。

上周完成第二輪比賽，14位學員分成紅、藍兩隊對戰。紅隊最後以97分大勝藍隊78分，經過藍隊導師商議後，林沚羿（Venus）被淘汰。紅隊有7位學員，包括：冼靖峰（Archie）、潘靜文（Sherman）、姚焯菲（Chantel）、詹天文（Windy）、張馳豪（Aska）、何晉樂（Rock）及黃奕斌（Hugo），並由周柏豪、JW王灝兒及泳兒擔任導師。藍隊剩下6位學員，包括：炎明熹（Gigi）、孫漢霖（Steven）、林智樂（Felix）、林君蓮（Kaitlyn）、鍾柔美（Yumi）及文凱婷（Aeren），並由Gin Lee李幸倪、衛蘭及AGA江海迦擔任導師。

紅隊三位導師周柏豪、JW王灝兒及泳兒與學員感情很好，給了很多寶貴意見。但藍隊導師今次因為工作繁忙，在如何分組出戰以及選曲上，一直未能給予意見，學員只能靠自己商量但一直未有共識，他們覺得自己變成「孤兒」，更羨慕紅隊關係融洽。林君蓮（Kaitlyn）亦抵受不住壓力而爆喊。克勤特相約藍隊隊員打羽毛球，幫助他們減壓以及給予他們信心。